Дженнифер Лопес вернула на руку браслет, подаренный Аффлеком 19 лет назад (фото)

Дженнифер Лопес продолжает демонстрировать всему миру, как счастлива снова быть с Беном, и подчеркивает это с помощью драгоценностей.

Браслет Harry Winston, украшенный желтыми и белыми бриллиантами, который оскароносный голливудский актер Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес в 2002 году, снова появился на запястье певицы, сообщает Page Six.

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Пользователь Twitter под ником @jloaffleck, который первым заметил, что 48-летний Аффлек снова носит серебряные часы из музыкального клипа Лопес Jenny From the Block, теперь рассмотрел и "архивное" украшение на руке артистки, когда она в желтом бикини позировала на яхте в Италии.

"Возрожденный" браслет – не единственный знак того, насколько Джей Ло погрузилась в новый роман с бывшим женихом. Неделю назад в Монако певица вышла на улицу с золотой цепочкой на шее, украшенной буквами-подвесками, образующими слово BEN.

В свою очередь Аффлек продолжает задаривать возлюбленную новыми безделушками. Так, на ее 52-ой день рождения актер преподнес специальное колье Foundrae, на котором особенно выделялась подвеска, созданная Беном совместно с ювелирами и символизирующая самые яркие черты характера Лопес.

Пара продолжает наслаждаться обществом друг друга, и недавно Сеть снова облетели кадры, на которых влюбленные целуются и обнимаются на яхте.

При этом бывший жених певицы, американский бейсболист Алекс Родригес решил не отставать от бывшей невесты и тоже отправился в Сен-Тропе, стобы отметить свое 46-летие. Там он чуть не испортил Дженнифер и Бену романтический ужин в ресторане. Спортсмен арендовал яхту стоимостью $32 млн и развлекался там с друзьями, среди которых выделялись несколько эффектных девушек.

Ранее мы писали, что они провели день рождения Дженнифер на судне стоимостью свыше $130 млн долларов, которое принадлежит, по информации СМИ, Ринату Ахметову. После недели вдвоем артистка улетела в США, правда, Бена с ней не было.