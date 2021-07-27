Экс-жених Дженнифер Лопес помешал певице и Бену Аффлеку посетить модный ресторан в Сен-Тропе

Свой 46-й день рождения Алекс Родригес "случайно" решил отметить там же, где Джей Ло отдыхает с Беном Аффлеком.

Бывший жених американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес, известный бейсболист Алекс Родригес, который 27 июля празднует свой 46-й день рождения, не перестает преследовать артистку, пишет Daily Mail.

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Пока Джей Ло наслаждалась отдыхом с Беном Аффлеком на яхте за $130 на юге Франции, Алекс не терял времени и тоже арендовал яхту, правда, стоимостью "всего" $32 млн, отправившись туда же, где сейчас проводит время Лопес.

Как сообщал портал TMZ, в компании нескольких девушек Родригес был замечен на роскошной яхте. Спортсмен спускался в воду с надувной горки, загорал и активно общался с другими присутствующими на борту. На Французскую Ривьеру он прилетел, чтобы отметить свой день рождения.

[ + – ] Алекс Родригес отдыхает на яхте за $32 млн под боком у бывшей

Однако такое решение уже доставило определенные неудобства Дженнифер. Она едва не пересеклась с бывшим после того, как забронировала столик в в модном ресторане Bagatelle Saint Tropez. Когда ее помощница пришла в заведение, чтобы проверить, все ли в порядке, то увидела, что там находится Алекс, о чем сразу же сообщила певице, и та немедленно отменила бронь.

Что касается Родригеса, то он сидел за столиком с телеведущей Мелани Коллинз, которая была одета в очень откровенный черный ансамбль.

Вместо Bagatelle Saint Tropez, где подают блюда французской средиземноморской кухни, Бен и Джей Ло отправились в не менее изысканный ресторан L'Opéra Saint-Tropez.

Таблоиды тем временем в очередной раз предположили, что такой выбор места для празднования дня рождения сделан не случайно, поскольку Алекс не мог не знать, что в это время там будет его бывшая невеста. Возможно, он хотел быть поближе к ней или же поставил за цель подпортить ей настроение.

Несколько ранее Родригес якобы случайно снял особняк в паре миль от дома Дженнифер в Нью-Йорке.

Что думает по поводу таких выходок бывшего сама Джей Ло, пресса умалчивает. Певица наслаждается вновь вспыхнувшим романом с Аффлеком и уже открыто демонстрирует свои чувства к нему, публикуя фото поцелуев, а также давая папарацци фотографировать. Пара даже умудрилась подшутить над охотниками за сенсациями, повторив на яхте кадр из клипа 19-летней давности.