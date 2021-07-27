Екснаречений Дженніфер Лопес завадив співачці та Бену Аффлеку відвідати модний ресторан у Сен-Тропе

Свій 46-й день народження Алекс Родрігес "випадково" вирішив відзначити там же, де Джей Ло відпочиває з Беном Аффлеком.

Колишній наречений американської співачки й актриси Дженніфер Лопес, відомий бейсболіст Алекс Родрігес, який 27 липня святкує свій 46-й день народження, не перестає переслідувати артистку, пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Поки Джей Ло насолоджувалася відпочинком із Беном Аффлеком на яхті за $ 130 млн на півдні Франції, Алекс не втрачав часу і теж орендував яхту, правда, вартістю "всього" $ 32 млн, відправившись туди ж, де зараз проводить час Лопес.

Як повідомляв портал TMZ, у компанії декількох дівчат Родрігес був помічений на розкішній яхті. Спортсмен спускався в воду з надувної гірки, засмагав і активно спілкувався з іншими присутніми на борту. На Французьку Ривʼєру він прилетів, щоб відзначити свій день народження.

[ + – ] Алекс Родрігес відпочиває на яхті за $ 32 млн під боком у колишньої

Однак таке рішення вже доставило певні незручності Дженніфер. Вона ледь не перетнулася з колишнім після того, як забронювала столик у модному ресторані Bagatelle Saint Tropez. Коли її помічниця прийшла в заклад, щоб перевірити, чи все в порядку, то побачила, що там є Алекс, про що відразу ж повідомила співачці, і та негайно скасувала бронь.

Що стосується Родрігеса, то він сидів за столиком із телеведучою Мелані Коллінз, яка була одягнена в дуже відвертий чорний ансамбль.

Замість Bagatelle Saint Tropez, де подають страви французької середземноморської кухні, Бен і Джей Ло відправилися в не менш вишуканий ресторан LʼOpéra Saint-Tropez.

Таблоїди тим часом у черговий раз припустили, що такий вибір місця для святкування дня народження зроблений не випадково, оскільки Алекс не міг не знати, що в цей час там буде його колишня наречена. Можливо, він хотів бути ближче до неї або ж поставив за мету зіпсувати їй настрій.

Дещо раніше Родрігес нібито випадково зняв особняк за кілька миль від будинку Дженніфер у Нью-Йорку.

Що думає про такі витівки колишнього сама Джей Ло, преса мовчить. Співачка насолоджується романом із Аффлеком і вже відкрито демонструє свої почуття до нього, публікуючи фото поцілунків, а також даючи папараці фотографувати. Пара навіть примудрилася пожартувати над мисливцями за сенсаціями, повторивши на яхті кадр із кліпу 19-річної давності.