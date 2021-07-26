Дженніфер Лопес і Бен Аффлек потролили папараці пікантним кадром 19-річної давності (фото)

Дженніфер і Бен прекрасно розуміли, що за ними стежать, тому вирішили пожартувати над фотографами.

Співачка Дженніфер Лопес і її коханий Бен Аффлек, про роман яких тепер знають уже всі, взялися тролити папараці, пише TMZ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так, під час відпочинку на розкішній яхті на Середземному морі в день народження артистки, яка відзначила 52-річчя, вони повторили кадр з кліпу Лопес на її хіт Jenny from the Block 2002 року. У відео були зображені Лопес і Аффлек, переслідувані фотографами і зняті у відокремлені моменти, включаючи романтичну бесіду в ресторані і подорож на судні.

Під час сцен на яхті долоня нахиленого Бена опинилася на сідницях Дженніфер, яка лежить на палубі на животі в рожевому бікіні та окулярах.

[ + – ] Кліп про переслідування папараці показав, як важко було парі під пильною увагою фотографів Фото: Скриншот

Пісня розповідала про те, як це — жити під пильною увагою фотографів, які стежили за кожним кроком зіркової пари.

Цими ж вихідними папараці зробили майже ідентичний знімок пари. Таблоїди відразу ж припустили, що знаменитості прекрасно знали, що за ними стежать, і таким чином вирішили пожартувати. Про це говорить і той момент, що на одному з фото Джей Ло дивиться прямо в камеру і показує язика.

Як відомо, свого часу саме пильна увага ЗМІ до пари призвела до її розпаду. Дженніфер важко пережила розставання і наразі має намір використовувати другий шанс повною мірою.

Раніше ми писали про те, що Бен і Дженніфер відпочивали на яхті, яка, за даними ЗМІ, належить українському олігарху Рінату Ахметову. Наразі вона продається за $130 млн доларів.

Лопес відзначила свій 52-день народження на півдні Франції і поділилася знімком, на якому цілується з Аффлеком.