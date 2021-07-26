Дженнифер Лопес и Бен Аффлек потроллили папарацци пикантным кадром 19-летней давности (фото)

Дженнифер и Бен прекрасно понимали, что за ними следят, поэтому решили пошутить над фотографами.

Певица Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Бен Аффлек, о романе которых теперь знают уже все, взялись троллить папарацци, пишет TMZ.

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Так, во время отдыха на роскошной яхте на Средиземном море в день рождения артистки, отметившей 52-летие, они повторили кадр из клипа Лопес на ее хит Jenny from the Block 2002 года. В видео были изображены Лопес и Аффлек, преследуемые фотографами и снятые в уединенные моменты, включая романтическую беседу в ресторане и путешествие на судне.

Во время сцен на яхте ладонь наклонившегося Бена оказывается на ягодицах Дженнифер, которая лежит на палубе животе в розовом бикини и очках.

[ + – ] Клип о преследованиях папарацци показал, как тяжело было паре под пристальным вниманием фотографом Фото: Скриншот

Песня рассказывала о том, каково это – жить под пристальным вниманием фотографов, которые следили за каждым шагом звездной пары.

В эти же выходные папарацци сделали почти идентичный снимок пары. Таблоиды сразу же предположили, что знаменитости прекрасно знали, что за ними следят, и таким образом решили пошутить. Об этом говорит и тот момент, что на одном из фото Джей Ло смотрит прямо в камеру и показывает язык.

Как известно, в свое время именно пристальное внимание СМИ к паре привело к ее распаду. Дженнифер тяжело пережила расставание и сейчас намерена использовать второй шанс в полной мере.

Ранее мы писали о том, что Бен и Дженнифер отдыхали на яхте, которая, по данным СМИ, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Сейчас она продается за $130 млн долларов.

Лопес отметила свой 52-день рождения на юге Франции и поделилась снимком, на котором целуется с Аффлеком.