Дженніфер Лопес повернула на руку браслет, подарований Аффлеком 19 років тому (фото)

Дженніфер Лопес продовжує демонструвати всьому світу, як щаслива знову бути з Беном, і підкреслює це за допомогою коштовностей.

Браслет Harry Winston, прикрашений жовтими і білими діамантами, який оскароносний голлівудський актор Бен Аффлек подарував Дженніфер Лопес у 2002 році, знову з'явився на зап'ясті співачки, повідомляє Page Six.

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Користувач Twitter під ніком @jloaffleck, який першим помітив, що 48-річний Аффлек знову носить срібний годинник з музичного кліпу Лопес Jenny From the Block, тепер розглянув і "архівну" прикрасу на руці артистки, коли вона в жовтому бікіні позувала на яхті в Італії.

"Відроджений" браслет — не єдиний знак того, наскільки Джей Ло занурилася в новий роман з колишнім нареченим. Тиждень тому в Монако співачка вийшла на вулицю із золотим ланцюжком на шиї, прикрашеним буквами-підвісками, що утворюють слово BEN.

У свою чергу Аффлек продовжує задаровувати кохану новими дрібничками. Так, на її 52-ий день народження актор підніс спеціальне кольє Foundrae, на якому особливо виділялася підвіска, створена Беном спільно з ювелірами і яка символізує найяскравіші риси характеру Лопес.

Пара продовжує насолоджуватися товариством одне одного, і нещодавно мережу знову облетіли кадри, на яких закохані цілуються й обіймаються на яхті.

При цьому колишній наречений співачки, американський бейсболіст Алекс Родрігес, вирішив не відставати від колишньої нареченої і теж відправився в Сен-Тропе, щоб відзначити своє 46-річчя. Там він ледь не зіпсував Дженніфер і Бену романтичну вечерю в ресторані. Спортсмен орендував яхту вартістю $32 млн і розважався там з друзями, серед яких виділялися кілька ефектних дівчат.

Раніше ми писали, що вони провели день народження Дженніфер на судні вартістю понад $130 млн доларів, що належить, за інформацією ЗМІ, Рінату Ахметову. Після тижня удвох артистка полетіла в США, правда, Бена з нею не було.