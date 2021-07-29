Символ дикості та неприборканості. Стало відомо, що Бен Аффлек подарував Дженніфер Лопес

Разом із дизайнером прикрас Бен Аффлек ретельно підбирав усі елементи для створення особистого подарунка для Дженніфер.

48-річний оскароносний голлівудський актор Бен Аффлек порадував співачку Дженніфер Лопес незвичайним подарунком на честь її 52-річчя, пише E! News.

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Він підніс їй кілька ланцюжків від Foundrae, серед яких найбільше виділялася прикраса з медальйоном, у розробці дизайну якого чоловік брав безпосередню участь. Дуже особиста прикраса символізує почуття "дикості" та "неприборканості", розповіла журналістам креативна директорка та співзасновниця бренду Бет Багдайкей, яка працювала з актором над створенням подарунка.

Фото: Foundrae Fine Jewelry

"З індивідуальною прикрасою, яку Бен створив для Дженніфер, він ясно передав їхню любов, але це також нагадування про їхню здатність до змін і зростання. Наприклад, один із обраних елементів медальйона уособлює стійкість, яку ми називаємо дикою, рясною та неприборканою. Квіти харчуються пристрастю та продовжують цвісти навіть у темряві, незважаючи на негаразди. Але ми не можемо відокремити квітку від шипа. Шип — це ризик, який ми беремо на себе заради того, що любимо, за те, що живемо без залишку", — пояснила вона.

За словами Багдайкей, вона була вражена таким романтичним жестом Аффлека, який ретельно проаналізував значення кожної частини, перш, ніж зробити остаточний вибір.

У свою чергу Джей Ло відразу ж наділа медальйон, що видно на її знімках, опублікованих у соцмережі.

[ + – ] Серед прикрас Джей Ло медальйон особливо виділявся

Як відомо, Бен і Дженніфер на честь її дня народження вирушили на південь Франції, де Аффлек порадував артистку розкішною прогулянкою на яхті за $ 130 млн, яка нібито належить українському олігарху Рінату Ахметову, з зупинками в Сен-Тропе (Франція) і Капрі (Італія).

Під час одного з виходів на берег на шиї Джей Ло помітили ще одну символічну прикрасу — ланцюжок із підвісками у вигляді букв В, E і N. Правда, незрозуміло, це подарунок від Бена або ж Дженніфер купила прикрасу з явним натяком на нову любов самостійно.

Примітно, що в той період, коли знаменитості, які возз'єдналися після 17 років розриву, відпочивали на Французькій Рів'єрі, там же "випадково" опинився й екснаречений Лопес Алекс Родрігес. Орендувавши яхту вартістю $ 32 млн, він відпочивав на ній із друзями, серед яких найбільше виділялася світловолоса телеведуча Мелані Коллінз. Там же він відзначив своє 46-річчя.

Сусідство колишнього коханого мало не зіпсувало Дженніфер і Бену романтичну вечерю, оскільки співачка забронювала столик у тому ж ресторані, де був помічений Родрігес. Помічниця артистки швидко знайшла гідну заміну модному закладу