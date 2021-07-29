Символ дикости и необузданности. Стало известно, что Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес

Вместе с дизайнером украшений Бен Аффлек тщательно подбирал все элементы для создания личного подарка для Дженнифер.

48-летний оскароносный голливудский актер Бен Аффлек порадовал певицу Дженнифер Лопес необычным подарком в честь ее 52-летия, пишет E! News.

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Он преподнес ей несколько цепочек от Foundrae, среди которых больше всего выделялось украшение с медальоном, в дизайне которого принимал непосредственное участие. Очень личное украшение символизирует чувство "дикости" и "необузданности", рассказала журналистам креативный директор и соучредитель бренда Бет Багдайкей, которая работала с актером над созданием подарка.

Фото: Foundrae Fine Jewelry

"С индивидуальным украшением, которое Бен создал для Дженнифер, он ясно передал их любовь, но это также напоминание об их способности к изменениям и росту. Например, один из выбранных элементов медальона олицетворяет стойкость, которую мы называем дикой, обильной и необузданной. Цветы питаются страстью и продолжают цвести даже в темноте, невзирая на невзгоды. Но мы не можем отделить цветок от шипа. Шип — это риск, который мы берем на себя ради того, что любим, за то, что живем без остатка", – пояснила она.

По словам Багдайкей, она была потрясена таким романтическим жестом Аффлека, который скурпулезно проанализировал значение каждой части, прежде, чем сделать окончательный выбор.

В свою очередь Джей Ло сразу же надела медальон, что видно на ее снимках, опубликованных в соцсети.

[ + – ] Среди украшений Джей Ло медальон особо выделялся

Как известно, Бен и Дженнифер в честь ее дня рождения отправились на юг Франции, где Аффлек порадовал артистку роскошной прогулкой на яхте за $130 млн, якобы принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову, с остановками в Сен-Тропе ( Франция) и Капри (Италия).

Во время одного из выходов на берег на шее Джей Ло заметили еще одно символическое украшение – цепочку с подвесками в виде букв В, E и N. Правда, неясно, это подарок от Бена или же Дженнифер купила украшение с явным намеком на новую любовь самостоятельно.

Примечательно, что в тот период, когда воссоединившиеся после 17 лет разрыва знаменитости отдыхали на Французской Ривьере, там же "случайно" оказался и экс-жених Лопес Алекс Родригес. Арендовав яхту стоимостью $32 млн, он отдыхал на ней с друзьями, среди которых больше всех выделялась светловолосая телеведущая Мелани Коллинз. Там же он отметил свое 46-летие.

Соседство бывшего возлюбленного чуть не испортило Дженнифер и Бену романтический ужин, поскольку певица забронировала столик в том же ресторане, где был замечен Родригес. Помощница артистки быстро нашла достойную замену модному заведению