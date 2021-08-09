Щасливого Бена Аффлека помітили біля будинку його колишньої дружини (фото)

Бен Аффлек розлучився з Дженніфер Гарнер кілька років тому, але пара зберегла хороші стосунки заради дітей, яких батько часто відвідує та забирає до себе.

48-річний голлівудський актор Бен Аффлек після розкішного відпочинку з Дженніфер Лопес на яхті за $ 130 млн біля берегів Франції й Італії по поверненню в США відправився в гості до колишньої дружини, Дженніфер Гарнер, щоб провідати їхніх трьох спільних дітей, пише Daily Mail.

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Папараці помітили актора, який із широкою посмішкою на обличчі з'явився біля будинку ексдружини в Брентвуді. Колишнє подружжя виховує трьох дітей — 15-річну Вайолет, 12-річну Серафіну та 9-річного сина Самуеля.

Для прогулянки дворазовий володар "Оскара" надів синю в червону клітку фланелеву сорочку поверх білої футболки, темні джинси та пару сірих кросівок. Здорові звички його нової подруги явно відбилися на ньому, оскільки замість звичайної кави Dunkin Donuts, яку він так любив раніше, Бен тримав у руках кокосову воду.

[ + – ] Бен Аффлек буквально світився від щастя перед зустріччю з дітьми

Аффлек приїхав до Гарнер якраз вчасно, оскільки та щойно повернулася з Вайолет, забравши дочку з літнього табору.

Бен і Дженніфер знімалися разом у фільмах "Шибайголова" та "Перл-Гарбор". У 2005-му пара таємно одружилася на Карибських островах, і в кінці року в них народилася Вайолет, а потім — двоє інших дітей.

[ + – ] Дженніфер Гарнер із дітьми

Через 10 років сімейного життя пари заявила про розлучення. Причиною розпаду сім'ї стала інтрижка Бена з нянею його трьох дітей, а також його алкоголізм і пристрасть до азартних ігор. Одного разу актор програв $ 350 тис у California State Poker Championship Sunday. Під час розлучення Гарнер відмовилася від майнових претензій, як і Бен, однак питання опіки залишалося відкритим. Однак подружжя домовилося про виховання дочок і сина, і в 2018 році їхнє розлучення було оформлене офіційно.

Незважаючи на розлучення, вони зуміли зберегти хороші стосунки.

Зараз Бен переживає відродження роману з колишньою нареченою Дженніфер Лопес, із якою розлучився в 2004 році за 4 дні до весілля. Тоді він говорив журналістам, що стосунки з Джей Ло його так стомили, що він навіть не міг зніматися в кіно. Однак зараз возз'єднана пара має дуже щасливий вигляд, який не раз демонструвала папараці, а Дженніфер, якій нещодавно виповнилося 52 роки, подумує про материнство. Про це журналістам розповіла подруга співачки. За її словами, Джен спочатку хоче узаконити стосунки з Беном, а вже потім народити дитину, можливо, навіть двох.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес з'явилася на публіці в діамантовому браслеті, який отримала в подарунок від Бена на початку 2000-их. Крім того, Аффлек порадував співачку прикрасою власного дизайну на її день народження. Саме в день свого 52-річчя Лопес підтвердила світові свої стосунки з актором, опублікувавши фото поцілунку на яхті.