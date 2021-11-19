Дженніфер Лопес проведе новорічні свята з колишньою дружиною Бена Аффлека

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес мають дітей у минулих шлюбах і хочуть зробити все, щоб ті почувалися комфортно. Тому вони вже не вперше зберуться разом, і колишня дружина Бена, Дженніфер Гарнер, цьому перешкоджати не збирається.

Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес проведе новорічні канікули не лише зі своїм коханим, актором і режисером Беном Аффлеком, і близнюками Еммою та Максом, а й із його дітьми та колишньою дружиною, актрисою Дженніфер Гарнер, повідомляє Entertainment Tonight.

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Вони вже відзначали Гелловін разом, тому щодо різдвяних свят питання навіть не стояло: бути разом чи окремо. За словами джерел, близнюки Дженніфер Лопес потоваришували з трьома дітьми Аффлека, яких йому за 10 років шлюбу народила Гарнер. До того ж це час, коли Лопес і Аффлек можуть побути з сім'єю, тому що зараз обоє дуже зайняті та рідко бачаться.

"У них обох буде перерва. Для Дженніфер Різдво – це діти. Вона робить його особливим для них. Вона любить Різдво. Незважаючи на факт, що Дженніфер Лопес та Дженніфер Гарнер повністю протилежні, вони пов'язані дітьми. Можна, звичайно, провести канікули лише з новою подругою, проте Дженніфер (Лопес) зовсім не переймається тим, що думають інші", – зазначив інсайдер.

[ + – ] Дженніфер Гарнер і Бен Аффлек продовжують разом виховувати трьох дітей

Що стосується того, як Гарнер ставиться до роману її колишнього чоловіка з Лопес, джерело каже, що 49-річна актриса тільки рада за Аффлека.

"Її діти люблять Джей Ло, і Джей Ло теж любить їх. Усе відмінно. Коли Бен щасливий, діти щасливі, Джен відчуває, що їй нема чого засмучуватися. Джен також каже, що Бен має кращий вигляд, ніж будь-коли. Вони з Беном так добре ладнають у плані спільного виховання, і все добре".

Близькі до пари люди розповідають журналістам, що Лопес і Гарнер не збираються ставати найкращими подругами, проте розуміють, наскільки їм важливо побудувати добрі стосунки:

"Сумніваюся, що ви побачите двох Дженніфер у новому музичному кліпі Джей Ло або на показі Versace. Також нереально, що вони будуть разом пекти печиво. Але коли у вас є діти, і ваш колишній починає нові стосунки та хоче познайомити їх зі своєю коханою, варто розуміти, що варто діяти в їхніх інтересах".

Нагадаємо, у Бена Аффлека троє дітей: 15-річна Вайолет, 12-річна Серафіна та 9-річний Самуель. Дженніфер Лопес виховує 13-річних близнюків Емму та Макса від шлюбу з музикантом Марком Ентоні.

[ + – ] Дженніфер Лопес зі своїми дітьми Еммою та Максом на Геловін

Тим часом Дженніфер незабаром повернеться на екрани після майже трирічної перерви. Вже вийшов трейлер нового фільму за участю співачки, романтичної комедії під назвою "Перший зустрічний", де вона, серед іншого, постане в розкішному вінчальному вбранні. Прем'єру картини заплановано на 10 лютого.

[ + – ] Дженніфер Лопес з'явиться в сукні нареченої в комедії "Перший зустрічний"

Нещодавно Лопес зізналася, що все ще могла б одружитися з Беном Аффлеком, оскільки є "невиправним романтиком".

Нагадаємо, інсайдери вказали ознаки того, що Бен і Джей Ло можуть одружитися незабаром. Пара вже мало не зв'язала себе шлюбом у 2004 році, але розлучилася буквально напередодні весілля. Через 17 років вони знову возз'єдналися та мають намір не втрачати свій другий шанс.