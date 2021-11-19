Дженнифер Лопес проведет новогодние праздники с бывшей женой Бена Аффлека
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес имеют детей в прошлых браках и хотят сделать все, чтобы те чувствовали себя комфортно. Поэтому они уже не в первый раз соберутся все вместе, и бывшая жена Бена, Дженнифер Гарнер, этому препятствовать не собирается.
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес проведет новогодние каникулы не только со своим возлюбленным, актером и режиссером Беном Аффлеком, и близнецами Эммой и Максом, но и с его детьми и бывшей женой, актрисой Дженнифер Гарнер, сообщает Entertainment Tonight.
Они уже отмечали Хэллоуин вместе, поэтому относительно рождественских праздников вопрос даже не стоял: быть вместе или раздельно. По словам источников, близнецы Дженнифер Лопес подружились с тремя детьми Аффлека, которых ему за 10 лет брака родила Гарнер. К тому же это – время, когда Лопес и Аффлек могут побыть с семьей, потому что сейчас оба очень заняты и редко видятся.
"У них обоих будет перерыв. Для Дженнифер Рождество – это дети. Она делает его особенным для них. Она любит Рождество. Несмотря на факт, что Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер полностью противоположны, они связаны детьми. Можно, конечно, провести каникулы только с новой подругой, однако Дженнифер (Лопес) совершенно не заботит, что думают другие", – отметил инсайдер.
Что касается того, как Гарнер относится к роману ее бывшего мужа с Лопес, источник говорит, что 49-летняя актриса только рада за Аффлека:
"Ее дети любят Джей Ло, и Джей Ло тоже любит их. Все отлично. Когда Бен счастлив, дети счастливы, Джен чувствует, что ей нечего расстраиваться. Джен также говорит, что Бен выглядит лучше, чем когда-либо. Они с Беном так хорошо ладят в плане совместного воспитания, и все отлично".
Близкие к паре люди рассказывают журналистам, что Лопес и Гарнер не собираются становиться лучшими подругами, однако понимают, насколько им важно построить хорошие отношения:
"Сомневаюсь, что вы увидите двоих Дженнифер в новом музыкальном клипе Джей Ло или на показе Versace. Также нереально, что они будут вместе печь печенье. Но когда у вас есть дети, и ваш бывший начинает новые отношения и хочет познакомить их со своей возлюбленной, стоит понимать, что стоит действовать в их интересах".
Напомним, у Бена Аффлека трое детей: 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина и 9-летний Самуэль. Дженнифер Лопес воспитывает 13-летних близнецов Эмму и Макса от брака с музыкантом Марком Энтони.
Тем временем Дженнифер вскоре вернется на экраны после почти трехлетнего перерыва. Уже вышел трейлер нового фильма с участием певицы, романтической комедии под названием "Первый встречный", где она, среди прочего, предстанет в роскошном подвенечном наряде. Премьера картины запланирована на 10 февраля.
Недавно Лопес призналась, что все еще могла бы выйти замуж за Бена Аффлека, поскольку является "неисправимым романтиком".
Напомним, инсайдеры указали признаки того, что Бен и Джей Ло могут пожениться в скором времени. Пара уже чуть не связала себя узами брака в 2004 году, но рассталась буквально накануне свадьбы. Спустя 17 лет они воссоединились снова и намерены не упускать свой второй шанс.