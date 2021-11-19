Дженнифер Лопес проведет новогодние праздники с бывшей женой Бена Аффлека

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес имеют детей в прошлых браках и хотят сделать все, чтобы те чувствовали себя комфортно. Поэтому они уже не в первый раз соберутся все вместе, и бывшая жена Бена, Дженнифер Гарнер, этому препятствовать не собирается.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес проведет новогодние каникулы не только со своим возлюбленным, актером и режиссером Беном Аффлеком, и близнецами Эммой и Максом, но и с его детьми и бывшей женой, актрисой Дженнифер Гарнер, сообщает Entertainment Tonight.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Они уже отмечали Хэллоуин вместе, поэтому относительно рождественских праздников вопрос даже не стоял: быть вместе или раздельно. По словам источников, близнецы Дженнифер Лопес подружились с тремя детьми Аффлека, которых ему за 10 лет брака родила Гарнер. К тому же это – время, когда Лопес и Аффлек могут побыть с семьей, потому что сейчас оба очень заняты и редко видятся.

"У них обоих будет перерыв. Для Дженнифер Рождество – это дети. Она делает его особенным для них. Она любит Рождество. Несмотря на факт, что Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер полностью противоположны, они связаны детьми. Можно, конечно, провести каникулы только с новой подругой, однако Дженнифер (Лопес) совершенно не заботит, что думают другие", – отметил инсайдер.

[ + – ] Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек продолжают вместе воспитывать троих детей

Что касается того, как Гарнер относится к роману ее бывшего мужа с Лопес, источник говорит, что 49-летняя актриса только рада за Аффлека:

"Ее дети любят Джей Ло, и Джей Ло тоже любит их. Все отлично. Когда Бен счастлив, дети счастливы, Джен чувствует, что ей нечего расстраиваться. Джен также говорит, что Бен выглядит лучше, чем когда-либо. Они с Беном так хорошо ладят в плане совместного воспитания, и все отлично".

Близкие к паре люди рассказывают журналистам, что Лопес и Гарнер не собираются становиться лучшими подругами, однако понимают, насколько им важно построить хорошие отношения:

"Сомневаюсь, что вы увидите двоих Дженнифер в новом музыкальном клипе Джей Ло или на показе Versace. Также нереально, что они будут вместе печь печенье. Но когда у вас есть дети, и ваш бывший начинает новые отношения и хочет познакомить их со своей возлюбленной, стоит понимать, что стоит действовать в их интересах".

Напомним, у Бена Аффлека трое детей: 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина и 9-летний Самуэль. Дженнифер Лопес воспитывает 13-летних близнецов Эмму и Макса от брака с музыкантом Марком Энтони.

[ + – ] Дженнифер Лопес со своими детьми Эммой и Максом на Хэллоуин

Тем временем Дженнифер вскоре вернется на экраны после почти трехлетнего перерыва. Уже вышел трейлер нового фильма с участием певицы, романтической комедии под названием "Первый встречный", где она, среди прочего, предстанет в роскошном подвенечном наряде. Премьера картины запланирована на 10 февраля.

[ + – ] Дженнифер Лопес появится в платье невесты в комедии "Первый встречный"

Недавно Лопес призналась, что все еще могла бы выйти замуж за Бена Аффлека, поскольку является "неисправимым романтиком".

Напомним, инсайдеры указали признаки того, что Бен и Джей Ло могут пожениться в скором времени. Пара уже чуть не связала себя узами брака в 2004 году, но рассталась буквально накануне свадьбы. Спустя 17 лет они воссоединились снова и намерены не упускать свой второй шанс.