"Быть хорошим мужем": Бен Аффлек сделал неожиданное заявление

Бен Аффлек старается не комментировать свои отношения с Джей Ло, однако дал понять, что настроен весьма серьезно.

Оскароносный голливудский актер Бен Аффлек в интервью Wall Street Journal рассказал о приоритетах в своей жизни.

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"Самое главное — быть хорошим отцом. Второе по важности — быть хорошим человеком. И, по всей видимости, хорошим мужем. Надеюсь", – отметил он.

Заявления прозвучали на фоне его романа с Дженнифер Лопес. Пара возобновила отношения, спустя 17 лет после расставания накануне свадьбы в 2004 году.

Актер подчеркнул, что не собирается публично обсуждать, что у них с певицей, однако не скрывает: очень счастлив тому, что судьба подарила ему второй шанс, который он намерен использовать на полную. Причем это, подчеркнул Аффлек, касается как его личной жизни, так и профессиональной.

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"Я знаю, что у других даже нет первого шанса. У меня был второй шанс в моей карьере. У меня был второй шанс как у человека. Жизнь трудна, и мы всегда терпим неудачи и, надеюсь, учимся на этих неудачах", – цитирует издание Бена Аффлека.

Того, что у них все очень серьезно, ни Бен, ни Дженнифер не скрывают. Так, певица вместе со своими 13-летними детьми провела Хеллоуин с детьми и первой женой Аффлека Дженнифер Гарнер. Аналогичные планы – и на Рождество. Поскольку и Аффлек, и Лопес сейчас заняты съемками, рождественские каникулы для них – отличный шанс провести время вместе, всей семьей.

По словам инсайдеров, Лопес и Гарнер неплохо поладили между собой, однако подругами быть они не собираются. Женщины Бена Аффлека понимают, что ссоры им ни к чему, поскольку думают о том, как создать для детей максимально комфортную обстановку.

Недавно и Лопес, и Аффлек снялись в новых фильмах. Бен сыграл в картине Ридли Скотта "Последняя дуэль", а Лопес сыграла главную роль в романтической комедии "Первый встречный".

Напомним, источники указали на признак того, что Бен и Дженнифер скоро поженятся.