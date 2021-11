Дженніфер Лопес з'явилася на American Music Awards 2021 в наряді українського бренду

Джей Ло накинула чорний приталений жакет від Валерії Ковальської поверх ефектної сукні Dolce&Gabbana.

Світові знаменитості вже встигли належним чином оцінити талант українських дизайнерів, обираючи їхні речі для урочистих заходів. Не стала винятком і американська суперзірка Дженніфер Лопес, яка доповнила сукню, у якій співала на American Music Awards 2021, розкішним жакетом від бренду Valery Kovalska. Відео виступу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Джей Ло випала честь відкривати церемонію, і вона виконала пісню On My Way, яка є саундтреком нового фільму за її участю – романтичної комедії "Перший зустрічний". Вона з'явилася на сцені Microsoft Theater у блідо-рожевій корсетній сукні з пишною фатиновою спідницею, що нагадує весільну, від Dolce&Gabbana, поверх якої був одягнений приталений чорний піджак асиметричного крою з плісуванням, вставками з шовку та білою стрічкою від українського дизайнера.

[ + – ] Дженніфер Лопе з'явилася на сцені у чорному приталеному жакеті та блідо-рожевому платті. Фото: Соцсети

Такий жакет на сайті бренду коштує 920 євро і пропонується як в чорному, білому і червоному кольорах, а також з контрастним плісуванням.

Через якийсь час Дженніфер зайшла за екрани, розставлені по сцені та які транслювали моменти з фільму, а потім постала перед глядачами вже без піджака, але у фаті, що нагадує капелюшок від Філіпа Трейсі, який потім кинула в натовп. На ногах у Джей Ло було взуття тілесного кольору на високих підборах та зі шнурівкою.

[ + – ] Дженніфер Лопес на American Music Awards

Вибір "весільного" вбрання не випадковий, оскільки у лютому фільм за участю артистки входить на екрани. Знятий Кет Койро і заснований на однойменному романі Боббі Кросбі, він розповідає про всесвітньо відому поп-зірку на ім'я Кет Вальдес (Джей Ло), яка планує вийти заміж за свого нареченого-музиканта (Малума), про що чують її фанати. Однак, прямо перед публічною церемонією одруження вона зловила нареченого на зраді. У пориві гніву вона каже, що вийде заміж зараз же за першого зустрічного, і бачить у натовпі простого хлопця Чарлі Гілберта (Оуен Вілсон), вчителя та звичайного батька-одинака, який біля сцени тримає табличку з написом "Виходь за мене заміж?". Далі події розповідають, чим закінчилася ця авантюра.

Однак, фанати співачки припускають, що вбрання Джей Ло натяк Бену Аффлеку на те, що вона готова вийти за нього заміж, і йому залишилося зробити пропозицію. Тим більше, що сама співачка нещодавно дала зрозуміти, що готова до сімейного життя.

Раніше в костюмах від українських дизайнерів хизувалася мама Ілона Маска Мей Маск. Вона одягала їх під час поїздки на Близький Схід, а також коли приїжджала до Києва.