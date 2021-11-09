Мама Ілона Маска вигуляла в Києві вбрання від українських дизайнерів
У Києві Мей Маск презентувала свою книгу "Жінка, яка має план", поспілкувалася з шанувальниками й дала кілька інтерв'ю.
73-річна модель, письменниця та мати найбагатшої людини у світі Ілона Маска Мей Маск відвідала Київ, де презентувала свою книгу "Жінка, яка має план", відвідала кілька заходів і дала інтерв'ю українським ЗМІ.
Відома своєю любов'ю до гарних речей s бездоганним смаком, Мей відзначила талант українських дизайнерів, змінивши за день два вбрання від вітчизняних брендів.
Так, спочатку вона приміряла білий костюм sз колекції весна-літо 2022 Vorozhbyt&Zemskova, доповнивши образ сріблястими гостроносими туфлями-човниками. У такому вигляді місіс Маск з'явилася в PM Hall, де виступила на закритому заході. Вона представила свою книгу, а також розповіла про виховання сина та материнство загалом. Із її слів, вона ніколи не заважала Ілону нічого робити та ніколи його не зупиняла.
Після презентації книги Мей Маск встигла також дати інтерв'ю, для якого обрала вбрання від українського prêt-a-porter бренду COAT by Katya Silchenko. Фотографіями знаменитої клієнтки Катя поділилася на своїй сторінці в соцмережі.
"Слідом за українками прекрасні жінки по всьому світу обирають @thecoat_official ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", – підписала вона знімки.
На фото Маск позує в м'ятному костюмі бренду з колекції осінь-зима 2021/2022 та пончо світло-кавового кольору, теж від COAT.
За інформацією ЗМІ, до української столиці Мей Маск прилетіла на запрошення засновниці міжнародної платіжної системи LEO Олени Шевцової. У межах візиту вона також зустрілася з видавництвом Vivat, яке опублікувало її книгу українською мовою.
Відлітаючи з Києва, мама Ілона Маска опублікувала фото Дніпра, назвавши візит до української столиці чудовим.
Декількома днями раніше місіс Маск з'явилася в Досі (Катар) у вишиті сукні від відомого українського дизайнера Юлії Магдич. Жінка, яка активно знімається для модних брендів і подорожує світом, презентуючи свою книгу, розповіла, чому вона не боїться старіти.