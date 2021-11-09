Мама Ілона Маска вигуляла в Києві вбрання від українських дизайнерів

У Києві Мей Маск презентувала свою книгу "Жінка, яка має план", поспілкувалася з шанувальниками й дала кілька інтерв'ю.

73-річна модель, письменниця та мати найбагатшої людини у світі Ілона Маска Мей Маск відвідала Київ, де презентувала свою книгу "Жінка, яка має план", відвідала кілька заходів і дала інтерв'ю українським ЗМІ.

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Відома своєю любов'ю до гарних речей s бездоганним смаком, Мей відзначила талант українських дизайнерів, змінивши за день два вбрання від вітчизняних брендів.

Так, спочатку вона приміряла білий костюм sз колекції весна-літо 2022 Vorozhbyt&Zemskova, доповнивши образ сріблястими гостроносими туфлями-човниками. У такому вигляді місіс Маск з'явилася в PM Hall, де виступила на закритому заході. Вона представила свою книгу, а також розповіла про виховання сина та материнство загалом. Із її слів, вона ніколи не заважала Ілону нічого робити та ніколи його не зупиняла.

[ + – ] Мєй Маск у костюмі від Vorozhbyt&Zemskova

Після презентації книги Мей Маск встигла також дати інтерв'ю, для якого обрала вбрання від українського prêt-a-porter бренду COAT by Katya Silchenko. Фотографіями знаменитої клієнтки Катя поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

"Слідом за українками прекрасні жінки по всьому світу обирають @thecoat_official ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", – підписала вона знімки.

[ + – ] Місіс Маск у костюмі та пончо від бренду the COAT

На фото Маск позує в м'ятному костюмі бренду з колекції осінь-зима 2021/2022 та пончо світло-кавового кольору, теж від COAT.

За інформацією ЗМІ, до української столиці Мей Маск прилетіла на запрошення засновниці міжнародної платіжної системи LEO Олени Шевцової. У межах візиту вона також зустрілася з видавництвом Vivat, яке опублікувало її книгу українською мовою.

[ + – ] Презентація книги Мей Маск "Жінка, яка має план"

Відлітаючи з Києва, мама Ілона Маска опублікувала фото Дніпра, назвавши візит до української столиці чудовим.

[ + – ] Мєй Маск назвала візит до Києва чудовим Фото: Скриншот

Декількома днями раніше місіс Маск з'явилася в Досі (Катар) у вишиті сукні від відомого українського дизайнера Юлії Магдич. Жінка, яка активно знімається для модних брендів і подорожує світом, презентуючи свою книгу, розповіла, чому вона не боїться старіти.