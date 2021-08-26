73-річна мати Ілона Маска розповіла, чому не боїться старіння

Мей Маск стверджує, що кожне нове десятиліття її життя було кращим, ніж попереднє, і, розмінявши восьмий десяток, вона відчуває себе по-справжньому щасливою.

Мати відомого американського інженера і бізнесмена Ілона Маска Мей Маск розвіяла міфи про те, що старість — це згасання і безвихідь, про що написала у своїй книзі A Woman Makes A Plan ("Жінка, в якої є план").

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У бестселері, що розповідає про довголіття і бадьорість духу, а також містить правила щасливого життя з точки зору авторки, модель, дієтологиня і просто успішна жінка Мей Маск розповіла, серед іншого, чому абсолютно не боїться старіти, проілюструвавши кожне з останніх шести десятиліть, кожне наступне з яких було кращим, ніж попереднє.

Так, свої 20 років вона назвала жахливими, оскільки чоловік, південноафриканський інженер Еррло Маск, якому вона народила трьох дітей, пригнічував її словесно і піднімав на неї руку.

У 30 років Мей була розлученою багатодітною матір'ю, а її 40 були присвячені виживанню і турботі про синів Ілона та Кімбала, а також дочку Тоску.

"У 50 років я переїхала в Нью-Йорк і намагалася відкрити свій бізнес. У 60 життя більш-менш прийшла в рівновагу: діти, онуки, робота. А тепер, у 70, я затребувана як ніколи", — пише вона.

Місіс Маск підкреслює, що раніше ніколи навіть уявити собі цього не могла, але зараз вона по-справжньому щаслива. При цьому жінка не приховує, що черговий крок давався їй дуже непросто.

[ + – ] Мей Маск та Алессандра Амброзіо Фото: Maye Musk/Facebook

"Кожен раз, коли моє життя кардинально змінювалося — розлучення, власна справа, переїзд в інше місто, країну, на інший континент, — було дико страшно. Уявіть собі, одна з трьома дітьми в новому місці, ні друзів, ні близьких. Я працювала на себе — не було колег, нікого, хто міг би підтримати", — ділиться авторка.

Вона згадує, як доводилося годувати дітей на вечерю тільки арахісовим маслом із хлібом, а курку вона купувала лише раз на тиждень, що було для сім'ї справжньою розкішшю. Однак саме пережиті труднощі загартували її і дітей, навчивши радіти будь-якій дрібниці.

[ + – ] У свої 73 роки місіс Маск як і раніше цікава фотографам як модель

"Ви можете зіткнутися з безліччю складних ситуацій, і ваше життя буде складатися не так, як ви хочете, але ви завжди можете змінити його. Не бійтеся старіння і спілкуйтеся з друзями, які не зациклюються на цьому", — радить Мей. Вона рекомендує проводити час із людьми, які люблять, і яким цікаво з вами.

Нагадаємо, нещодавно Мей Маск позувала українській фотографині Саші Самсоновій. Літня жінка приміряла яскраві та сміливі наряди, ще раз підкресливши, що вік — не привід впадати у відчай.