73-летняя мать Илона Маска рассказала, почему не боится старения

Мэй Маск утверждает, что каждое новое десятилетие ее жизни было лучше, чем предыдущее, и, разменяв восьмой десяток, она чувствует себя по-настоящему счастливой.

Мать известнейшего американского инженера и бизнесмена Илона Маска Мэй Маск развеяла мифы о том, что старость – это угасание и безысходность, о чем написала в своей книге A Woman Makes A Plan ("Женщина, у которой есть план").

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В бестселлере, повествующем о долголетии и бодрости духа, а также содержащем правила счастливой жизни с точки зрения автора, модель, диетолог и просто успешная женщина Мэй Маск рассказала, среди прочего, почему совершенно не боится стареть, проиллюстрировав каждое из последних шести десятилетий, каждое следующее из которых было лучше, чем предыдущее.

Так, свои 20 лет она назвала ужасными, поскольку муж, южноафриканский инженер Эррло Маск, которому она родила троих детей, угнетал ее словесно и поднимал на нее руку.

В 30 лет Мэй была разведенной многодетной матерью, а ее 40 были посвящены выживанию и заботе о сыновьях Илоне и Кимбале, а также дочери Тоске.

"В 50 лет я переехала в Нью-Йорк и пыталась открыть свой бизнес. В 60 жизнь более или менее пришла в равновесие: дети, внуки, работа. А теперь, в 70, я востребована как никогда", – пишет она.

Миссис Маск подчеркивает, что раньше никогда даже представить себе этого не могла, но сейчас она по-настоящему счастлива. При этом женщина не скрывает, что очередной шаг давался ей очень непросто.

[ + – ] Мэй Маск и Алессандра Амбросио Фото: Maye Musk/Facebook

"Каждый раз, когда моя жизнь кардинально менялась – развод, собственное дело, переезд в другой город, страну, на другой континент, – было дико страшно. Представьте себе, одна с тремя детьми в новом месте, ни друзей, ни близких. Я работала на себя – не было коллег, никого, кто мог бы поддержать", – делится автор.

Она вспоминает, как доводилось кормить детей на ужин только арахисовым маслом с хлебом, а курицу она покупала лишь раз в неделю, что было для семьи настоящей роскошью. Однако именно пережитые трудности закалили ее и детей, научив радоваться любой мелочи.

[ + – ] В свои 73 года миссис Маск по-прежнему интересна фотографам как модель

"Вы можете столкнуться со множеством сложных ситуаций, и ваша жизнь будет складываться не так, как вы хотите, но вы всегда можете изменить ее. Не бойтесь старения и общайтесь с друзьями, которые не зацикливаются на этом", – советует Мэй. Она рекомендует проводить время с людьми, которые любят, и которым интересно с вами.

Напомним, недавно Мэй Маск позировала украинскому фотографу Саше Самсоновой. Пожилая женщина примерила яркие и смелые наряды, еще раз подчеркнув, что возраст – не повод отчаиваться.

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