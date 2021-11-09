Мама Илона Маска выгуляла в Киеве наряды от украинских дизайнеров

В Киеве Мэй Маск презентовала свою книгу "Женщина, у которой есть план", пообщалась с поклонниками и дала несколько интервью.

73-летняя модель, писательница и мать самого богатого человека в мире Илона Маска Мэй Маск посетила Киев, где презентовала свою книгу "Женщина, у которой есть план", посетила несколько мероприятий и дала интервью украинским СМИ.

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Известная своей любовью к красивым вещам и безупречным вкусом, Мэй отметила талант украинских дизайнеров, сменив за день два наряда от отечественных брендов.

Так, сначала она примерила белый брючный костюм из коллекции весна-лето 2022 Vorozhbyt&Zemskova, дополнив образ серебристыми остроносыми туфлями-лодочками. В таком виде миссис Маск появилась в PM Hall, где выступила на закрытом мероприятии. Она представила свою книгу, а также рассказала о воспитании сына и материнстве в целом. По ее словам, она никогда не мешала Илону ничего делать и никогда его не останавливала.

[ + – ] Мєй Маск в костюме от Vorozhbyt&Zemskova

После презентации книги Мэй Маск успела также дать интервью, для которого выбрала наряд от украинского prêt-à-porter бренда the COAT by Katya Silchenko. Фотографиями знаменитой клиентки Катя поделилась на своей странице в соцсети.

"Вслед за украинками прекрасные женщины по всему миру выбирают @thecoat_official ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", – подписала она снимки.

[ + – ] Миссис Маск в костюме и пончо от бренда the COAT

На фото Маск позирует в мятном костюме бренда из коллекции осень-зима 2021/2022 и пончо светло-кофейного цвета, тоже от the COAT.

По информации СМИ, в украинскую столицу Мэй Маск прилетела по приглашению основательницы международной платежной системы LEO Елены Шевцовой. В рамках визита она также встретилась с издательством Vivat, опубликовавшем ее книгу на украинском языке.

[ + – ] Презентация книги Мэй Маск "Женщина, у которой есть план"

Улетая из Киева, мама Илона Маска опубликовала фото Днепра, назвав визит в украинскую столицу чудесным.

[ + – ] Мєй Маск назвала визит в Киев чудесным Фото: Скриншот

Несколькими днями ранее миссис Маск появлилась в Дохе (Катар) в вышитом платье от известного украинского дизайнера Юлии Магдич. Женщина, которая активно снимается для модных брендов и путешествует по миру, презентуя свою книгу, рассказала, почему она не боится стареть.