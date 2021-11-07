Мама Илона Маска показала свое новое платье: от украинского дизайнера

73-летняя Мэй Маск модель и блогер посетила церемонию награждения модных дизайнеров в Катаре.

Мэй Маск прилетела на светское мероприятие в Дохе, столице Катаре. Там она продефилировала перед камерами в платье украинского дизайнера Юлии Магдыч, сообщает Сегодня.

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73-летняя модель посетила гала-вечер Fashion Trust Arabia Prize в Дохе. Мама Илона Маска надела белое платье с синим орнаментом из новой коллекции дизайнера сезона весна-лето 2022. Образ дополнила сумка от Dior. Мэй Маск побывала на церемонии награждения некоммерческой организации, которая оказывает поддержку начинающим дизайнерам на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Мэй Маск начала работать моделью в 15 лет, но после того, как ей исполнилось 60 лет, ее карьера снова стремительно пошла вверх. Она даже снялась в клипе Бейонсе.

Она родилась 19 апреля 1948 года в Канаде и некоторое время ее семья жила в Южной Африке. Мэй Маск имеет две степени магистра в области диетологии и правильного питания. Она успешный блогер, ведет свои страницы в Instagram и Facebook, а также активно пользуется Twitter.

Еще в 1969 году Мэй Маск стала финалисткой конкурса "Мисс Южная Африка".

Напоминаем, что мама Илона Маска рассказала, почему не боится старения, также Фокус писал о том, что Мэй Маск поздравила сына с 50-летием, опубликовав фото новорожденного Илона.