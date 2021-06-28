Мэй Маск поздравила сына с 50-летием, опубликовав фото новорожденного Илона

Илон Маск стал первенцем известной канадской модели и южноафриканского бизнесмена.

73-летняя канадско-южноафриканская модель и по совместительству мать троих детей Мэй Маск трогательно поздравила своего старшего сына Илона с 50-летием, опубликовав на странице в Facebook снимок, на котором держит на руках новорожденного мальчика.

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На фото молодая мать позирует в комнате, уставленной цветами.

"С днем рождения, Илон! Спасибо за этот чудесный день 50 лет назад. Ты принес мне огромную радость. Много любви!", – говорится в подписи к архивному снимку.

[ + – ] Мэй Маск с новорожденным Илоном Фото: Maye Musk/Facebook

Илон Маск появился на свет в Претории – столице ЮАР. Его отцом был южноафриканский предприниматель Эррол Маск, а матерью – канадская модель Мей Маск,в девичестве Хальдман. Позже в семье родились еще дочь Тоска и сын Кимбал.

С самого детства Илон рос замкнутым и предпочитал книги играм со сверстниками. Больше всему нравились научная литература и фэнтези. Как вспоминал Эролл, в 4 года сын поинтересовался у родителей, где начинается и заканчивается мир.

Когда Илону исполнилось 10 лет, на день рождения отец подарил ему 8-битный персональный компьютер Commodore VIC-20. Уже через два года мальчик продал за $500 свою первую игру Blastar, а полученные деньги он вложил в фармацевтическую компанию, за которую следил через СМИ. Когда парень окончил школу, на его счету уже была солидная сумма.

После школы Илон вместе с братом Кимбалом улетели в Канаду, куда после развода с мужем-тираном вернулась Мэй. Там он поступил в Королевский институт в Кингстоне (округ Онтарио). Затем был Пенсильванский университет и диплом бакалавра факультетов экономики и физики.

На этом Маск не остановился и отправился в Стэнфордский университет, где надолго не задержался, поскольку увлекся собственным делом. Вместе с братом Кимбалом они увлеклись разработками программного обеспечения для новостных агентств, среди которых был такой гигант как The New York Times. Мэй не осталась в стороне и помогла сыновьям, вложив в стартап $10 тысяч. Кроме того, она каждые 2 месяца устраивала проверку и помогала в составлении бизнес-планов.

В 1999 году братья продали Zip2 за $308 млн. Из этих денег Илону досталось только $22 млн, большую часть которых он вложил в новый проект X.com. Его партнером в этом дела стал разработчик системы PayPal Питер Тиль. Они решили провести слияние компаний, но это стало ошибкой Илона. Во время одного из отъездов его заочно уволили из совета директоров. Правда, оставшиеся у него 11,7% акций PayPal после продажи последней аукциону еBay за полтора миллиарда долларов принесли Маску $175 млн. Из них $100 млн он вложил в SpaceX, а а $70 млн – в Tesla Motors.

[ + – ] Илон Маск с матерью Фото: Maye Musk/Facebook

Обе компании стали очень успешными, а Маск сегодня занимает 3 место в списке богатейших людей планеты и задает мировую повестку на биржевых рынках.

Помимо успеха в бизнесе и мирового признания как гений современной инженерии, Маск в свои 50 лет является отцом шести сыновей. Пятерых ему родила первая жена Жюстин Уилсон, с которой Илон познакомился во время учебы в Королевском университете и женился в 2000 году. Первенец пары, Невада Александр, умер еще младенцем. Для пары это стало огромным ударом, но не остановило в решении иметь еще наследников. При помощи ЭКО Жюстин родила мужу близнецов Ксавьера и Гриффина, а чуть позже – тройняшек Саксона, Дамьена и Кая. После развода в 2008 году Маск не только не перестал заботиться о сыновьях, но даже построил для них школу Ad Astra в Южной Калифорнии. Сейчас в ней учатся и дети тех, кто работает в компании SpaceX.

С матерью своего шестого сына, канадской певицей Клер Буше, известной как Граймс, он познакомился в Twitter после того, как она очень удачно прокомментировала его шутку. Уже в 2020 году на свет появился сын пары, которого назвали странным именем X Æ A-12 ( "Экс Эш Э Двенадцать" (Ex Ash A Twelve)) Как его прочесть никто не знал, поэтому Граймс дала пояснения. По ее словам, буква Х – это "неизвестная переменная", Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (искусственный интеллект или любовь), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

[ + – ] Граймс с сынном от Илона Маска по имени X Æ A-12

Напомним, Илон Маск выставил на продажу последний оставшийся у него в собственности дом. Ранее изобретатель и миллиардер заявлял, что ему не нужна недвижимость, которая "тянет его вниз" и он посвятит себя Марсу, императором которого себя уже объявил. Бизнесмен хочет вложить средства в колонизацию Красной планеты, поэтому и решил избавиться от роскошных особняков.

Ранее Маск заявил, что он переезжает в Техас, потому что "Калифорния зазналась", чем значительно поднял цены на недвижимость в регионе. Позже его девушка, певица Граймс, сказала, что готова "умереть на Марсе".