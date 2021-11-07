Мама Ілона Маска показала свою нову сукню: від українського дизайнера

73-річна Мей Маск модель та блогер відвідала церемонію нагородження модних дизайнерів у Катарі.

Мей Маск прилетіла на світський захід у Досі, столиці Катарі. Там вона продефілювала перед камерами у сукні українського дизайнера Юлії Магдич, повідомляє Сегодня.

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73-річна модель відвідала гала-вечір Fashion Trust Arabia Prize у Досі. Мама Ілона Маска одягла біле плаття із синім орнаментом із нової колекції дизайнера сезону весна-літо 2022. Образ доповнила сумка від Dior. Мей Маск побувала на церемонії нагородження некомерційної організації, яка надає підтримку дизайнерам-початківцям на Близькому Сході і в Північній Африці.

Мей Маск почала працювати моделлю в 15 років, але після того як їй виповнилося 60 років, її кар'єра знову стрімко пішла вгору. Вона навіть знялася у кліпі Бейонсі.

Вона народилася 19 квітня 1948 року в Канаді, і деякий час її сім'я жила в Південній Африці. Мей Маск має два ступені магістра в галузі дієтології та правильного харчування. Вона успішний блогер, веде свої сторінки до Instagram та Facebook, а також активно користується Twitter.

Ще 1969 року Мей Маск стала фіналісткою конкурсу "Міс Південна Африка".

Нагадуємо, що мама Ілона Маска розповіла, чому не боїться старіння, також Фокус писав про те, що Мей Маск привітала сина з 50-річчям, опублікувавши фото новонародженого Ілона.