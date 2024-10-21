Брітні Спірс у весільній сукні заявила, що знову "вийшла заміж" (відео)

У 2023 році стало відомо про розлучення артистки із Семом Асгарі. Вони пробули у шлюбі лише рік.

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42-річна американська співачка Брітні Спірс розповіла фанатам, що знову "вийшла заміж". Кадрами у весільній сукні артистка поділилася в Instagram.

Зірка сцени спантеличила шанувальників, заявивши, що "вийшла заміж" за себе, позуючи у весільній сукні та фаті, через рік після розлучення із Семом Асгарі.

"День, коли я одружилася на собі… Повертаю це назад, тому що це може здатися соромним або дурним, але я думаю, що це найяскравіша річ, яку я коли-небудь робила", — написала знаменитість.

Брітні позувала перед камерою у весільному білому образі та поправляла фату.

Брітні Спірс

Артистка поєднала свою сукню з парою чорних туфель із гострими носами та розпустила своє світле волосся.

Того дня Брітні також опублікувала знімок порожньої церкви без підпису.

Потім зірка поділилася ще одним відео, на якому вона одягнена в білу сукню і чорні черевики, стоячи біля входу в приватний літак.

У 2023 році стало відомо про розлучення Спірс із Семом Асгарі. Вони пробули у шлюбі лише рік. У 2022 Брітні навіть була вагітна, проте пережила викидень.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Getty Images

"Це було щастя мати можливість жити з кимось протягом тривалого часу. І люди розходяться, і люди йдуть далі", – говорив Сем Асгарі після розлучення з Брітні.

Нагадаємо, Брітні Спірс звернулася до своїх синів.

Також Фокус писав про фінансові проблеми Брітні Спірс.