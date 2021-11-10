Мей Маск з'явилася в Катарі в ніжно-рожевому костюмі від українського бренду

За останні кілька днів мати Ілона Маска вже чотири рази була помічена на публіці у вбраннях, створених в Україні.

73-річна мати американського бізнесмена, засновника та власника компаній Tesla та SpaseX Ілона Маска Мей Маск уже котрий день поспіль демонструє любов до одягу українських дизайнерів.

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Так, на Fashion Trust Arabia в Катарі модель, дієтологиня та письменниця з'явилася в ніжно-рожевому штанному костюмі оверсайз від бренду TTSWTRS. Свій образ вона доповнила білою сорочкою, білими кросівками та такого ж кольору сумкою.

[ + – ] Мей Маск у костюмі бренду TTSWTRS Фото: People

У макіяжі місіс Маск акцент був зроблений на очі, а також вона вибрала темно-червону помаду.

За останній тиждень американка вже чотири рази з'являлася на публіці в речах від українських брендів. Вона продемонструвала розкішну вишиту сукню від Юлії Магдич, а під час візиту до Києва змінила відразу два вбрання. Спочатку Мей Маск нарядилася в білий костюм з колекції весна-літо 2022 Vorozhbyt&Zemskova, доповнивши образ сріблястими гостроносими туфлями-човниками.

Потім вона переодяглася в м'ятний штанний костюм та пальто-пончо від українського prêt-a-porter бренду the COAT.

На своїй сторінці в соцмережі Маск поділилася відео свого перебування в столиці України.

[ + – ] Мей Маск залишилася в захваті від відвідування Києва

Бренд TTSWTRS, який припав до душі Мей Маск, був заснований у 2013 році як творчий проєкт Анни Осмехіної – у минулому стилістки, редакторки моди та художниці костюмів. Він позиціює себе як колабораційний проєкт, у якому "мистецтво тісно переплітається з одягом". Одяг TTSWTRS носять Ніккі Мінаж, Кім Кардаш'ян, Вінні Харлоу, Ірина Шейк, Олена Пермінова, Ніна Кравіц, Сіта Абеллан, Ліза Оуен, Томмі Кеш, Віра Брежнєва, Ксенія Собчак та багато інших.