Мэй Маск появилась в Катаре в нежно-розовом костюме от украинского бренда

За последние несколько дней мать Илона Маска уже четыре раза была замечена на публике в нарядах, созданных в Украине.

73-летняя мать американского бизнесмена, основателя и владельца компаний Tesla и SpaseX Илома Маска Мэй Маск уже который день подряд демонстрирует любовь к одежде украинских дизайнера.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так, на Fashion Trust Arabia в Катаре модель, диетолог и писательница появилась в нежно-розовом брючном костюме оверсайз от бренда TTSWTRS. Свой образ она дополнила белой рубашкой, белыми кроссовками и такого же цвета сумкой.

[ + – ] Мэй Маск в костюме бренда TTSWTRS Фото: People

В макияже миссис Маск акцент был сделан на глаза, а также она выбрала темно-красную помаду.

За последнюю неделю американка уже четыре раза появлялась на публике в вещах от украинских брендов. Она продемонстрировала роскошное вышитое платье от Юлии Магдич, а в во время визита в Киев сменила сразу два наряда. Сначала Мэй Маск нарядилась в белый брючный костюм из коллекции весна-лето 2022 Vorozhbyt&Zemskova, дополнив образ серебристыми остроносыми туфлями-лодочками.

Затем она переоделась в мятный брючный костюм и пальто-пончо от украинского prêt-à-porter бренда the COAT.

На своей странице в сети Маск поделилась видео своего пребывания в столице Украины.

[ + – ] Мэй Маск осталась в восторге от посещения Киева

Бренд TTSWTRS, который пришелся по душе Мэй Маск, был основан в 2013 году, как творческий проект Анны Осмехиной – в прошлом стилиста, редактора моды и художницы по костюмам. Он позиционирует себя как коллаборационный проект, в котором "искусство тесно переплетается с одеждой". Одежду TTSWTRS носят Никки Минаж, Кортни Кардашьян, Винни Харлоу, Ирина Шейк, Лена Перминова, Нина Кравиц, Сита Абеллан, Лиза Оуэн, Томми Кэш, Вера Брежнева, Ксения Собчак и многие другие.