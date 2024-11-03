Трендові кольорові поєднання на осінь-зиму: поради стилістки (фото)

Восени завжди кольорова гама опускає свій градус. Тому на вулицях часто можна побачити похмурі, темні кольори. Стилістка Іванна Булкат розповіла, які модні кольорові поєднання будуть цієї осені та зими.

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Якщо ви хочете сучасно та стильно виглядати, важливо слідкувати не лише за трендами та стилістичними прийомами, а й за кольором. Актуальність кольору в світі моди — дуже важлива, адже щороку трендові палітри змінюються. Персональна стилістка Іванна Булкат спеціально для Фокусу розповіла, про трендові кольори та їх поєднання на осінньо-зимовий період 2024-2025.

тренди Фото: колаж Фокус

Перше місце серед найпопулярніших кольорів в цьому сезоні отримав бургунді, це темний та глибокий відтінок бордового. В такому кольорі зараз можна придбати все що захочеться, від колготок до пальто, так як всі бренди підхопили цю бордову хвилю і представили в своєму асортименті бодай одну річ такого кольору. За словами стилістки, особливо бургунді пасує дівчатам з яскравою зовнішностю та темним волосся.

Тренди Фото: колаж Фокус

На другому місці благородний коричневий. За словами Іванни Булат, цей колір називають другим чорним, і не дарма, так як він все більше і більше заполоняє стильний простір.

"Найкрасивіше виглядають светри та брюки в коричневому кольорі, а також пальто та сумки. Рекомендую додавати такий колір в свої гардероби, адже він з нами на роки", — пояснила стилістка.

Фото: колаж Фокус

Різні відтінки зеленого, як то хакі або оливковий. За словами стилістки, головна умова середня насиченність та приглушеність такого кольору. Обирайте в такому кольорі светри та лонгсліви.

Крім цього, Іванна Булат розповіла про поєднання кольорів на холодний осінньо-зимовий сезон.

1. Бургудні+сірий, бургунді+чорний, бургунді+коричневий, бургунді+білий(беж)

2. Коричневий+беж, коричневий+чорний, коричневий+білий

3. Зелений+коричневий, зелений+білий, зелени+чорний.

4. Також завжди в моді монохромні луки. Це повторювання одного кольору в одному образі. Важливо тільки щоб колір був в одній насичченості та близький по відтінку.

5. А також монодробна палітра, те що завжди актуально, особливо в холодну пору року. Це поєднання шістьох кольорів, чорного, сірого, білого, коричневого, бежевого,бордового, синього та хакі. Такі комбінації кольору завжди виглядають дорого та статусно. Можна поєднати як два з них, так і всі вісім одразу.

Нагадаємо, раніше ми писали, які светри будуть модними цієї осені — фото трендових фасонів 2024-2025 року.

Крім цього, Фокус писав, про 7 трендових сумок, які ми носитимемо цієї осені.