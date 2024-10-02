Які светри будуть модними цієї осені — фото трендових фасонів 2024-2025 року

На календарі вже другий місяць осені, отже, все ближче холоди. Саме час оновити свій гардероб, щоб було тепло.

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Перший місяць осені успішно "пролетів", а це означає, що градус все більше опускається до позначки мінус. Саме час активно підготувати свій утеплений осінньо-зимовий гардероб. Якщо з низом все простіше, то от із верхньою частиною завжди є проблеми. Персональна стилістка Альона Чорновол спеціально для Фокуса розповіла, які варіанти верхів будуть в тренді вже цієї осені 2024.

Поло

Поло Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Естетика Tennis Core, як символ нової ери спортивної розкоші, лише набирає обертів. Тому футболки та лонгсліви з комірцем поло з нами надовго. І осінь 2024 року — не виняток.

Класичні джемпери

Класичні джемпери Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

За її словами, цієї осені не обійтися без класичних джемперів.

"Без них нікуди, це вічна база на осінньо-зимовий період. Кашемір, вʼязка, трикотаж — обирайте фактуру, яка буде виграшною у ваших аутфітах", — пояснює Альона Чорновол.

Светри з високою горловиною

Светри з високою горловиною Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Також вона рекомендує звернути увагу на светри з високою горловиною, адже вже котрий сезон поспіль вони залишаються з нами.

"Тут два в одному: і ви в тренді, і горло в теплі. Важливий нюанс: особливо актуальний вигляд мають светри з неакуратно/бешкетно викладеною горловиною, не намагайтесь виставити її рівненько", — зазначила стилістка.

Деконструйовані светри

Деконструйовані светри Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Деконструйовані светри з потертостями, потертостями, дірками і розрізами в найнеочікуваніших місцях також будуть актуальними цієї осені. Як пояснює стилістка, носити його можна одягнувши під низ топ/лонгслів чи контрастну, або в тон светра білизну.

Светри з блискавками на горловині

Светри з блискавками на горловині Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Трендовим варіантом на осінь 2024 будуть светри з блискавками на горловині. За словами Альони Чорновол, це універсальна модель, яку можна стилізувати різним чином. Наприклад, застебнути, як светр із високим коміром, або носити розстібнутим, демонструючи нижній шар (футболка, сорочка з краваткою, тільник тощо)

Водолазки

Водолазки Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Класичні водолазки вже давно поза часом (тобто актуальні завжди), не виняток, за словами стилістки, і осінь 2024 року. За її словами, зараз особливо "смачними" є моделі з незвичним кроєм і цікавими деталями.

Вʼязані футболки

Вʼязані футболки Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Дещо неочікуваний, але актуальний нині елемент осіннього гардероба — в’язані футболки. За словами Альони Чорновол, це не просто зручний варіант, а й теплий, який можна носити з нижнім шаром під кардигани чи жакети.

Кардигани

Кардигани Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Ще один актуальний верх на осінь 2024 року — кардиган. За словами Альони Чорновол, у тренді цієї осені різної довжини, обʼєми та фактури, гіперболізовано-подовжені, тонесенькі/коротесенькі із застібкою на один ґудзик.

Дідусевий/бабусин светр Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Дідусевий/бабусин светр

Естетика Grandpa/grandma Core залишається з нами. Тож светри, які ви ніби позичили у бабусиній шафі, — в дусі часу, саме час їх носити цієї осені. Але стилістка радить їх поєднувати з протилежними за стилем і настроєм речами (шкіряні брюки, обʼємні джинси, міні-спідниця чи спортивні легінси), щоб "осучаснити" светр з минулого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стилістка пояснила, що не так з образом Олени Зеленьскої на зустрічі в Гарвардському університеті.

Крім цього, Фокус писав, що український дизайнер назвав головні тренди сезону осінь-зима 2024/2025.