Стилістка пояснила, що не так з образом Олени Зеленьскої на зустрічі в Гарвардському університеті

Олена Зеленська провела черговий день зустрічей під час візиту в США. Цього разу вона одягла діловий костюм в трендовому кольорі.

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Перша леді України Олена Зеленська одягла діловий штанний костюм кольору бургунді, в якому зустрілася з губернаторкою Морою Гілі і відвідала Гарвардський університет. Світлинами другого дня в США Олена Зеленська поділилася у себе в телеграм-каналі.

Так, раніше ми писали, що стилістка розкритикувала чорний костюм, в якому Олена Зеленська прибула в США. Тому цього разу Фокус також звернувся за коментарем до персональної стилістки Яни Ткаченко.

Зокрема, в черговий день в США Олена Зеленська одягла монолук у трендовому кольорі осені 2024 — бургунді. Йдеться про оверсайз жакет з шалевим коміром, який вона підкреслила на талії ременем в тон, та штани прямого крою, які доповнила лаковими туфельками з гострим носком теж в тон.

Олена Зеленська в США Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Стилістка зазначила, що цього разу вибір Олени доволі вдалий. Зокрема, Яна Ткаченко наголосила, що Олена Зеленська завжди вибирає правильні силуети.

"Якщо говорити щодо кольору, то цього разу вибір костюма та його кольорова палітра належить до її кольорового типажу. Що мені подобається в цьому сливовому кольорі — сам відтінок костюма достатньо приглушений і не сперечається з її типажем. Мені подобається, що Олена видовжує свій силует за рахунок монолуків — тобто верх і низ одного кольору. Також вона продовжує монолук у взутті. Окрім того, що вона обрала його в один колір з костюмом, так ще й досить вдало підібрала форму взуття — довгий носок, який додає зросту. Дуже добре підібраний пасок до її костюма. Загалом образ гармонійний", — пояснила стилістка.

Олена Зеленська Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Вона також підкреслила, що доволі вдало Перша леді в своєму образі поєднала текстури. Зокрема, образ має однакову кольорову палітру, але має різні фактури — це глянцева фактура взуття і матова фактура костюма. Цей прийом завжди робить образ більш цікавим і завершеним.

Однак все ж і цього разу стилістка наголосила на невдалому комірі на жакеті, який, за її словами, збільшує плечі Першої леді і відповідно додає зайвих років.

"Мені не подобається шалевий комір на жакеті. Окрім того, що він шалевий, він ще й заокруглений, що додає віку. Крім цього, він дуже вузький, що розширює її плечовий пояс. Тобто за рахунок оцього вузького шалевого коміра її плечі здаються більші. Попри те, що в принципі цей жакет невеликого, легкого оверсайзу, оверсайз так не вбачається в ньому, як вигляд цього шалевого коміра. Тут спрацьовують зорові ілюзії, тому цей комір збільшує її плечі", — пояснила стилістка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Зеленська приміряла особливу вишиванку.