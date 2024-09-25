З янголами та голубками: Олена Зеленська приміряла особливу вишиванку (фото)

Вбрання першої леді натхненне українською весільною традицією. Вишиванку створили за мотивами наївних рушників.

Related video

Олена Зеленська продемонструвала особливу вишиванку під час візиту до США. Знімками перша леді поділилася у своєму Instagram.

На публіці дружина Володимира Зеленського зʼявилася в сорочці "Орина" з об'ємними рукавами від українського бренду GUNIA Project. Представники бренду розповідали, що вбрання прикрашене вишивкою, яка створена за мотивами наївних рушників XX століття з колекції музею Івана Гончара. Вона присвячена українській весільній традиції та наділена її знаковими елементами: янголами, голубками, парою молодих.

Особливу вишиванку українська перша леді поєднала з чорними штанами, а також продемонструвала лаконічні сережки.

Олена Зеленська в США

У США Олена Зеленська отримала нагороду Unlock Big Change від всесвітньої дитячої благодійної організації Theirworld.

"Без сумніву, це нагорода кожного, хто бореться за право українських дітей на освіту та розвиток. Усіх наших учителів та учнів, батьків, меценатів і волонтерів. Вдячна вам усім за те, що робите навчання під час війни можливим", — зазначила перша леді.

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала влітку 2024 року Туреччину в образі з цікавою деталлю.

Також Фокус писав про образ Олени Зеленської на Саміті перших леді та джентльменів.