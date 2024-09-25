С ангелами и голубками: Елена Зеленская примерила особую вышиванку (фото)

Наряд первой леди вдохновлен украинской свадебной традицией. Вышиванку создали по мотивам наивных рушников.

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Елена Зеленская продемонстрировала особую вышиванку во время визита в США. Снимками первая леди поделилась в своем Instagram.

На публике жена Владимира Зеленского появилась в рубашке "Орина" с объемными рукавами от украинского бренда GUNIA Project. Представители бренда рассказывали, что наряд украшен вышивкой, которая создана по мотивам наивных рушников XX века из коллекции музея Ивана Гончара. Она посвящена украинской свадебной традиции и наделена ее знаковыми элементами: ангелами, голубками, парой молодых.

Особую вышиванку украинская первая леди сочетала с черными брюками, а также продемонстрировала лаконичные серьги.

Елена Зеленская в США

В США Елена Зеленская получила награду Unlock Big Change от всемирной детской благотворительной организации Theirworld.

"Без сомнения, это награда каждого, кто борется за право украинских детей на образование и развитие. Всех наших учителей и учеников, родителей, меценатов и волонтеров. Благодарна вам всем за то, что делаете обучение во время войны возможным", — отметила первая леди.

Напомним, Елена Зеленская посетила летом 2024 года Турцию в образе с интересной деталью.

Также Фокус писал об образе Елены Зеленской на Саммите первых леди и джентльменов.