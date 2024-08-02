С интересной деталью: Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ в Турции (фото)
Супруга президента посетила университет в Стамбуле и церемонию спуска на воду корвета "Гетман Иван Выговский". Для визита первая леди выбрала наряд в светлых оттенках.
Елена Зеленская продемонстрировала стильный голубой образ с интересной деталью. Снимками визита в Турцию первая леди поделилась в Instagram.
Супруга украинского президента во время своего официального визита в Турцию посетила Стамбульский университет, где в течение шести лет готовят специалистов по украинистике.
Первая леди познакомилась с турецкими студентами и украинскими преподавателями отделения и поблагодарила декана факультета госпожу Севтап Кадиоглу за развитие украинистики.
В турецком городе Елена Зеленская появилась в деловом голубом костюме, который состоял из жакета, лацкан которого был украшен белым платком с узлом, и прямых брюк со стрелками и разрезами спереди внизу.
Элегантный наряд украинская первая леди дополнила кремовыми туфлями-лодочками и лаконичными серьгами
Впоследствии жена Владимира Зеленского посетила церемонию спуска на воду украинского корвета "Гетман Иван Выговский".
"По морской традиции к самому судну надо обратиться в этот день как к человеку, с пожеланиями и установками на долгую успешную жизнь", — рассказала первая леди.
Напомним, Елена Зеленская встретилась с новой первой леди Великобритании.
Также Фокус писал об образах Елены Зеленской во время визита в США.