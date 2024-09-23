Стилістка розкритикувала чорний костюм в якому Олена Зеленська прибула в США (фото)

Цього разу для візиту в США Олена Зеленська одягла чорний костюм, який підкреслила шовковою хусткою на шиї.

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Перша леді України Олена Зеленська разом зі своїм чоловіком, Президентом України Володимиром Зеленським перебувають з робочим візитом в США. Вчора, 22 вересня, подружжя прибули до Америки, де планують відвідати 79-ту сесію Генеральної асамблеї ООН, йдеться на офіційних сторінках пари.

На перших фото з США біля літака можна побачити, що для ділових зустрічей пані Зеленська одягла стриманий образ — костюм чорного кольору, який складався з оверсайз жакета і штанів прямого крою. Акцентом для свого образу Олена обрала кольорову шовкову хустку, яку зав'язала навколо шиї. Цього разу замість укладки Олена зібрала волосся у низький хвіст.

Олена Зеленська Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фокус звернувся за коментарем до персональної стилістки Яни Ткаченко, яка пояснила, що образ Першої леді для візиту в США трішки додає їй віку.

Як пояснила стилістка, Олена Зеленська належить до типу світлого з невисоким рівнем контрасту — у неї світла шкіра, світле волосся, яке русяве від природи та зелені очі. Тому, за словами Яни Ткаченко, їй краще уникати образів чорного кольору.

"Кажуть, чорний колір пасує всім. Але це не зовсім так. Олена може його використовувати в своїх образах, він може бути базовим для неї. Але, на жаль, цей колір додає Олені мінімум 5, а то і 10 років. Тому його можна використовувати, але виключно з кольорами її індивідуальної кольоровоі палітри. А це молочний, екрю, блакитний тощо. Зокрема, це може бути, як найпростіший варіант — стилізувати костюм сорочкою світлого кольору. Або, як цього разу вона зробила, додала хустку в портретну зону і це, скажімо так, допомогло їй уникнути ось цих +10 років. Олені краще зупинятися на світлих відтінках, а якщо потрібен темний, то це завжди може бути, сірий, синій з середнім рівнем насиченості", — пояснила стилістка.

Яна Ткаченко наголосила, що жінкам з типажем Олени Зеленської, світлим типом зовнішності, краще уникати чорного кольору. Наприклад, замість чорного може бути темно-сірий, сірий графітовий, синій, холодний коричневий, або шоколадний. Стилістка наголосила, що якби Олена Зеленська обрала, якийсь з вищенаведених кольорів, тоді б їй не довелося зайвий раз думати як стилізувати образ, щоб не додати собі зайвих років.

"Можливо вона носить чорний через дрес-код, який потребує захід, але я думаю, якби вона одягла сірий костюм було б набагато краще і ця б біла блузка світла, і хустка різнокольорова, були б точно доречними. Вона б тоді була свіжою, молодою. Вона і зараз молода, але чорний колір, на жаль, додає їй віку. Тому вона може його носити, але за рахунок хустки, або сорочки відтіняти свій типаж, підтримувати свою світлу шкіру і робити її більш молодою за рахунок правильних кольорів в портретній зоні. Але, все ж таки, навіщо стилізувати, якщо попередньо можна обрати інший колір костюма і не створювати велосипед", — резюмувала Яна Ткаченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стилістка відповіла, чи вдалим був образ Олени Зеленської на Саміті перших леді та джентльменів.

Крім цього, Фокус писав, що Олена Зеленська продемонструвала стильний образ у Туреччині.