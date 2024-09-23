Стилист раскритиковала черный костюм в котором Елена Зеленская прибыла в США (фото)

На этот раз для визита в США Елена Зеленская надела черный костюм, который подчеркнула шелковым платком на шее.

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Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со своим мужем, Президентом Украины Владимиром Зеленским находятся с рабочим визитом в США. Вчера, 22 сентября, супруги прибыли в Америку, где планируют посетить 79-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН, говорится на официальных страницах пары.

На первых фото из США возле самолета можно увидеть, что для деловых встреч госпожа Зеленская надела сдержанный образ — костюм черного цвета, который состоял из оверсайз жакета и брюк прямого кроя. Акцентом для своего образа Елена выбрала цветной шелковый платок, который завязала вокруг шеи. В этот раз вместо укладки Елена собрала волосы в низкий хвост.

Елена Зеленская Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фокус обратился за комментарием к персональной стилистке Яне Ткаченко, которая объяснила, что образ Первой леди для визита в США немного добавляет ей возраста.

Как объяснила стилист, Елена Зеленская относится к типу светлого с невысоким уровнем контраста — у нее светлая кожа, светлые волосы, которые русые от природы и зеленые глаза. Поэтому, по словам Яны Ткаченко, ей лучше избегать образов черного цвета.

"Говорят, черный цвет подходит всем. Но это не совсем так. Лена может его использовать в своих образах, он может быть базовым для нее. Но, к сожалению, этот цвет добавляет Лене минимум 5, а то и 10 лет. Поэтому его можно использовать, но исключительно с цветами ее индивидуальной цветовой палитры. А это молочный, экрю, голубой и тому подобное. В частности, это может быть, как самый простой вариант — стилизовать костюм рубашкой светлого цвета. Или, как в этот раз она сделала, добавила платок в портретную зону и это, скажем так, помогло ей избежать вот этих +10 лет. Олени лучше останавливаться на светлых оттенках, а если нужен темный, то это всегда может быть, серый, синий со средним уровнем насыщенности", — объяснила стилист.

Яна Ткаченко отметила, что женщинам с типажом Елены Зеленской, светлым типом внешности, лучше избегать черного цвета. Например, вместо черного может быть темно-серый, серый графитовый, синий, холодный коричневый, или шоколадный. Стилист отметила, что если бы Елена Зеленская выбрала, какой-то из вышеприведенных цветов, тогда бы ей не пришлось лишний раз думать как стилизовать образ, чтобы не добавить себе лишних лет.

"Возможно она носит черный из-за дресс-кода, который требует мероприятие, но я думаю, если бы она надела серый костюм было бы намного лучше и эта бы белая блузка светлая, и платок разноцветный, были бы точно уместными. Она бы тогда была свежей, молодой. Она и сейчас молодая, но черный цвет, к сожалению, добавляет ей возраста. Поэтому она может его носить, но за счет платка, или рубашки оттенять свой типаж, поддерживать свою светлую кожу и делать ее более молодой за счет правильных цветов в портретной зоне. Но, все же, зачем стилизовать, если предварительно можно выбрать другой цвет костюма и не создавать велосипед", — резюмировала Яна Ткаченко.

Напомним, ранее мы писали, что стилист ответила, удачным ли был образ Елены Зеленской на Саммите первых леди и джентльменов.

Кроме этого, Фокус писал, чтоЕлена Зеленская продемонстрировала стильный образ в Турции.