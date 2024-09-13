Стилист ответила, удачным ли был образ Елены Зеленской на Саммите первых леди и джентельменов (фото)

Елена Зеленская четыре года подряд для Саммита первых леди и джентельменов надевает браслет исключительно белого цвета.

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Елена Зеленская в элегантном белом костюме от украинского дизайнера GASANOVA появилась на четвертом Саммите первых леди и джентльменов, который состоялся вчера, 12 сентября. Специально для Фокуса персональный стилист Яна Ткаченко высказала свою профессиональную точку зрения относительно внешнего вида Первой леди Украины на событии, которое посетило немало мировых персон.

Так, стоит заметить, что саммит проходит уже в четвертый раз и Елена является его инициатором. Традиционно в этот день первая леди надевает наряд белого цвета, например, в 2021 году Елена появилась на мероприятии в боевом костюме молочного цвета от украинского дизайнера Юлии Богдан. Тогда свой образ супруга Президента Украины подчеркнула патриотической брошью в зоне сердца.

Уже в 2022 году Елена Зеленская надела еще один элегантный костюм белого цвета, но уже от дизайнера Кати Сильченко. В 2023 году Первая леди также выбрала костюм, но на этот раз вместо брюк была юбка. Тогда образ для нее создавала украинский дизайнер Эльвира Гасанова. Уже в этом году Эльвира Гасанова снова стала создателем образа Первой леди для саммита, однако вместо юбки на Елене были прямые брюки свободного кроя, которые дополнила блуза и жакет с разрезами по бокам, который также имел интересную деталь — удлиненный лацкан с правой стороны, а также врезные карманы.

Елена Зеленская Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Стилист Яна Ткаченко подчеркнула, что в этом году для события Первая леди выбрала довольно удачный образ, который подчеркнул ее женственность и красоту.

"Очень удачный монолук, который "вытянул" фигуру Елены и добавил несколько сантиметров. Острый носок завершил образ и опять же сработал на эффект стройности. Елена Зеленская сделала верный выбор относительно цвета и силуэта брючного сета, которые гармонируют с внешностью первой леди. Дополнила образ прическа — легкие волны", — пояснила персональный стилист Яна Ткаченко.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Зеленская открыла Саммит первых леди и джентльменов 2024.