Стилист объяснила, что не так с образом Елены Зеленьской на встрече в Гарвардском университете

Елена Зеленская провела очередной день встреч во время визита в США. На этот раз она надела деловой костюм в трендовом цвете.

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Первая леди Украины Елена Зеленская надела деловой брючный костюм цвета бургунди в котором встретилась с губернатором Морой Гили и посетила Гарвардский университет. Фотографиями второго дня в США Елена Зеленская поделилась у себя в телеграм-канале.

Так, ранее мы писали, что стилистка раскритиковала черный костюм в котором Елена Зеленская прибыла в США. Поэтому в этот раз Фокус также обратился за комментарием к персональной стилистке Яне Ткаченко.

В частности, в очередной день в США Елена Зеленская надела монолук в трендовом цвете осени 2024 — бургунди. Речь идет об оверсайз жакете с шалевым воротником, который она подчеркнула на талии ремнем в тон и брюках прямого кроя, которые дополнила лаковыми туфельками с острым носком тоже в тон.

Елена Зеленская в США Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Стилист отметила, что на этот раз выбор Елены довольно удачный. В частности, Яна Ткаченко отметила, что Елена Зеленская всегда выбирает правильные силуэты.

"Если говорить о цвете, то на этот раз выбор костюма и его цветовая палитра относится к ее цветовому типажу. Что мне нравится в этом сливовом цвете — сам оттенок костюма достаточно приглушенный и не спорит с ее типажом. Мне нравится, что Елена удлиняет свой силуэт за счет монолуков — то есть верх и низ одного цвета. Также она продолжает монолук в обуви. Кроме того, что она выбрала ее в один цвет с костюмом, так еще и довольно удачно подобрала форму обуви — длинный носок, который добавляет роста. Очень хорошо подобран ремень к ее костюму. В целом образ гармоничный", — пояснила стилист.

Елена Зеленская Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Она также подчеркнула, что довольно удачно Первая леди в своем образе соединила текстуры. В частности, образ имеет одинаковую цветовую палитру, но имеет разные фактуры — это глянцевая фактура обуви и матовая фактура костюма. Этот прием всегда делает образ более интересным и завершенным.

Однако все же и на этот раз стилист отметила неудачный воротник на жакете, который, по ее словам, увеличивает плечи Первой леди и соответственно добавляет лишних лет.

"Мне не нравится шалевый воротник на жакете. Кроме того, что он шалевый, он еще и закругленный, что добавляет возраста. Кроме этого, он очень узкий, что расширяет ее плечевой пояс. То есть за счет этого узкого шалевого воротника ее плечи кажутся больше. Несмотря на то, что в принципе этот жакет небольшого, легкого оверсайза, оверсайз так не видится в нем, как вид этого шалевого воротника. Здесь срабатывают зрительные иллюзии, поэтому этот воротник увеличивает ее плечи", — пояснила стилист.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Зеленская примерила особую вышиванку.