Український дизайнер назвав головні тренди сезону осінь-зима 2024/2025

У тренді — жіночність, тихий шик і практичність.

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Осінь вже вступає у свої права, а значить, настав час переглянути свій гардероб. Благо, тепла і сонячна погода ще дає можливість вирушити на шопінг і запастися красивими і стильними речами. Відомий український дизайнер Андре Тан традиційно озвучив читачкам Фокуса ключові тренди на найближчі півроку.

За словами гуру моди, цей сезон осінь-зима 2024/25 обіцяє бути особливо цікавим завдяки поєднанню сміливих рішень і поверненню в елегантну класику.

Сукня-кейп: поєднання стилю та функціональності

Цього сезону кейп міцно закріпився і посів почесне місце в гардеробі кожної модниці. Діловий стиль з елементами елегантності, стриманість і кокетство — ось що поєднує в собі такий ретро елемент гардероба, що не втрачає своєї актуальності навіть сьогодні. Це ідеальний вибір для холодного сезону, коли хочеться зберегти тепло, залишаючись стильною.

Жіночність: повернення до витонченості

Жінка повертається як ключовий тренд сезону. Ми спостерігаємо переосмислення класичних форм, що підкреслюють фігуру і надають елегантності образу. Приталені силуети, немов з минулого століття, волани і рюші — це все робить образ повним і завершеним, а окремі елементи дають змогу погратися з класичними фактурами, надавши образу делікатної перчинки. Жінка цього сезону — це тонкий баланс між класикою і сучасністю.

Офіс-кор: стиль для робочих буднів

Офіс-кор, або офісна естетика, залишається дуже актуальною в сезоні осінь-зима 2024/25. Сучасна інтерпретація класичного офісного стилю все більше набуває популярності. Стриманість офісного дрес-коду цієї осені відходить на другий план. Сьогодні, обираючи костюм, слід звернути свою увагу на цікаві текстури, сучасні акценти та легкі повітряні тканини, що прийшли на зміну жорстким силуетам. Офісний стиль стає більш комфортним та індивідуальним, але не варто забувати про професіоналізм та елегантність.

Тиха розкіш: мінімалізм і якість

На контрасті з яскравими елементами завжди залишається мінімалізм. Незмінна класика, витончені силуети, що не потребують доповнення, а створюють повноцінний гармонійний образ. Чи то тотал лук в одному кольорі — обирати саме тобі.

Шовк: розкіш у деталях

Уже котрий сезон робиться акцент на жіночність та елегантність. Шовкові сукні та спідниці створюють відчуття легкості та дотику до розкоші. Навіть у холодну пору шовкові речі можна комбінувати з важчими тканинами, як-от вовна чи кашемір, щоб створити стильний контраст між фактурами.

Раніше Фокус писав, якими будуть тренди осені для чоловіків.