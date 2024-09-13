Украинский дизайнер назвал главные тренды сезона осень-зима 2024/2025

В тренде – женственность, тихий шик и практичность.

Related video

Осень уже вступает в свои права, а значит, пришло время пересмотреть свой гардероб. Благо, теплая и солнечная погода еще дает возможность отправиться на шопинг и запастись красивыми и стильными вещами. Известный украинский дизайнер Андре Тан традиционно озвучил читательницам Фокуса ключевые тренды на ближайшие полгода.

По словам гуру моды, этот сезон осень-зима 2024/25 обещает быть особенно интересным благодаря сочетанию смелых решений и возвращению в элегантную классику.

Платье-кейп: сочетание стиля и функциональности

В этом сезоне кейп крепко закрепился и занял почетное место в гардеробе каждой модницы. Деловой стиль с элементами элегантности, воздержание и кокетство – вот что сочетает в себе такой ретро элемент гардероба, что не теряет своей актуальности даже сегодня. Это идеальный выбор для холодного сезона, когда хочется сберечь тепло, оставаясь стильной.

Женственность: возврат к изяществу

Женщина возвращается как ключевой тренд сезона. Мы наблюдаем переосмысление классических форм, подчеркивающих фигуру и придающих элегантности образу. Приталенные силуэты, словно из прошлого века, воланы и рюши – это все делает образ полным и завершенным, а отдельные элементы позволяют поиграть с классическими фактурами, придав образ деликатной перчинки. Женщина этого сезона – это тонкий баланс между классикой и современностью.

Офис-кор: стиль для рабочих будней

Офис-кор, или офисная эстетика, остается очень актуальной в сезоне осень-зима 2024/25. Современная интерпретация классического офисного стиля все больше приобретает популярность. Сдержанность офисного дресс-кода этой осенью отходит на второй план. Сегодня при выборе костюма следует обратить свое внимание на интересные текстуры, современные акценты и легкие воздушные ткани, пришедшие на смену жестким силуэтам. Офисный стиль становится более комфортным и индивидуальным, но не стоит забывать о профессионализме и элегантности.

Тихая роскошь: минимализм и качество

На контрасте с яркими элементами всегда остается минимализм. Неизменная классика, изящные силуэты, не требующие дополнения, а создающие полноценный гармонический образ. То ли тотал лук в одном цвете – выбирать именно тебе.

Шелк: роскошь в деталях

Уже который сезон делается акцент на женственность и элегантность. Шелковые платья и юбки создают ощущение легкости и прикосновения к роскоши. Даже в холодное время шелковые вещи можно комбинировать с более тяжелыми тканями, такими как шерсть или кашемир, чтобы создать стильный контраст между фактурами.

Ранее Фокус писал, какими будут тренды осени для мужчин.