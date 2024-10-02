Какие свитера будут модными этой осенью — фото трендовых фасонов 2024-2025 года

На календаре уже второй месяц осени, а это значит, что все ближе холода. Самое время обновить свой гардероб, чтобы было тепло.

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Первый месяц осени успешно "пролетел", а это значит, что градус все больше опускается к отметке минус. Самое время активно подготовить свой утепленный осенне-зимний гардероб. Если с низом все проще, то вот с верхней частью всегда есть проблемы. Персональный стилист Алена Черновол специально для Фокуса рассказала, какие варианты верхов будут в тренде уже этой осенью 2024.

Поло

Поло Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Эстетика Tennis Core, как символ новой эры спортивной роскоши, только набирает обороты. Поэтому футболки и лонгсливы с воротничком поло с нами надолго. И осень 2024 года не исключение.

Классические джемперы

Классические джемперы Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

По ее словам, этой осенью не обойтись без классических джемперов.

"Без них никуда, это вечная база на осенне-зимний период. Кашемир, вязка, трикотаж — выбирайте фактуру, которая будет выигрышно играть в ваших аутфитах", — объясняет Алена Черновол.

Свитера с высокой горловиной

Свитера с высокой горловиной Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Также она рекомендует обратить внимание на свитера с высокой горловиной, ведь уже который сезон подряд они остаются с нами.

"Здесь два в одном: и вы в тренде, и горло в тепле. Важный нюанс: особенно актуально смотрятся свитера с неаккуратно/озорно выложенной горловиной, не пытайтесь выставить ее ровненько", — отметила стилист.

Деконструированные свитера

Деконструированные свитера Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Деконструированные свитера с потертостями, потертостями, дырками и разрезами в самых неожиданных местах также будут актуальны этой осенью. Как объясняет стилист, носить его можно надев под низ топ/лонгсливы или контрастное, или в тон свитера белье.

Свитера с молниями на горловине

Свитера с молниями на горловине Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Трендовым вариантом на осень 2024 будут свитера с молниями на горловине. По словам Алены Черновол, это универсальная модель, которую можно стилизовать разным образом. Например, застегнуть, как свитер с высоким воротником, или носить расстегнутым, демонстрируя нижний слой (футболка, рубашка с галстуком, тельняшка и т.д.)

Водолазки

Водолазки Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Классические водолазки уже давно вне времени (то есть актуальны всегда), не исключение, по словам стилистки, и осень 2024 года. По ее словам, сейчас особенно "вкусно" смотрятся модели с необычным кроем и интересными деталями.

Вязаные футболки

Вязаные футболки Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Несколько неожиданный, но актуальный сейчас элемент осеннего гардероба — вязаные футболки. По словам Алены Черновол, это не просто удобный вариант, но и теплый, который можно носить с нижним слоем под кардиганы или жакеты.

Кардиганы

Кардиганы Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Еще один актуальный верх на осень 2024 года — кардиган. По словам Алены Черновол в тренде этой осенью разной длины, объемы и фактуры, гиперболизированно-удлиненные, тоненькие/коротенькие с застежкой на одну пуговицу.

Дедушкин/бабушкин свитер Фото: instagram.com/chornovol.alyona/

Дедушкин/бабушкин свитер

Эстетика Grandpa/grandma Core остается с нами. Поэтому свитера, которые выглядят так, будто вы одолжили их в бабушкином шкафу, в духе времени и самое время их носить этой осенью. Но стилист советует их сочетать с противоположными по стилю и настроению вещами (кожаные брюки, объемные джинсы, мини-юбка или спортивные леггинсы), чтобы "осовременить" свитер из прошлого.

Напомним, ранее мы писали, что стилист объяснила, что не так с образом Елены Зеленьской на встрече в Гарвардском университете.

Кроме этого, Фокус писал, что украинский дизайнер назвал главные тренды сезона осень-зима 2024/2025.