7 трендових сумок, які ми носитимемо цієї осені (фото)

У гардеробі кожної жінки одним із головних і невід'ємних аксесуарів зажди була і залишається сумка, без якої жодна дівчина ані ногою з дому. З приходом нового сезону, відповідно з'являється потреба оновити свій гардероб сумочок.

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Від стильних мінімалістичних сумок, схожих на таксу, до максі варіантів, які можна скласти вдвоє та носити під пахвою. Персональна стилістка Яна Ткаченко розповіла, які саме моделі сумок на осінь 2024 року будуть в моді.

Великі сумки

Велика сумка Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/ Велика сумка Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/

Так, за її словами, одним із головних трендів серед сумок буде варіант великих сумок, у які вміститься весь ваш туалетний столик. Яна Ткаченко пояснила, що стильно такий варіант сумки цієї осені носити під пахвою, складаючи вдвічі. Вона також додала, що ця модель сумки чудово пасуватиме під стиль бохо-шик.

Сумки з прикрасами

Актуальним восени 2024 року залишиться тренд на прикраси — шарми, брелок, ланцюги — все це можна спокійно вішати собі на сумку. Цей варіант дасть змогу вам щоразу мати різноманітний вигляд.

Сумка-багет

Найжіночніший тренд осені — сумка багет. За словами стилістки, ця сумка може бути вашою єдиною прикрасою у вечірньому образі або стати акцентом у повсякденному мінімалістичному образі.

Клатч

Клатч Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/ Клатч Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/

Стильними восени 2024 року будуть і клатчі. Яна Ткаченко рекомендує звернути увагу на клатчі у формі конверта, класичні моделі портативного клатча — структуровані, м’які, у стилі ретро та на ланцюжку. Такий варіант сумки, за словами стилістки, спокійно можна використовувати, як у повсякденних, так і вечірніх образах.

Сумка-такса

Ще однією трендовою моделлю сезону осінь 2024 тонка і довга сумка, як нагадує таксу. Яна Ткаченко рекомендує звернути увагу на хромати — білий, синій, чорний і принти — зебра чи леопард, звичайно, бордовий або червоний. За її словами, саме така сумка вдало доповнить образ у стилі мінімалізму.

Карго сумки

Карго сумки Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/

Модними цього сезону будуть моделі сумок у стилі карго. За словами Яни ткаченко, естетика дикого заходу і ковбоїв реалізована в сумках з кишенями, які цієї осені також будуть актуальними.

Сумки тоут

Сумки тоут Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/

Ще один варіант на осінь — це сумки тоут. Це структуровані сумки, які, за словами стилістки, чудово доповнять естетику офіс-кору, а також чудово вбудуються в смарт-кежуал стиль.

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