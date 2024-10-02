7 трендовых сумок, которые мы будем носить этой осенью (фото)

В гардеробе каждой женщины одним из главных и неотъемлемых аксессуаров всегда была и остается сумка, без которой ни одна девушка ни ногой из дома. С приходом нового сезона, соответственно появляется потребность обновить свой гардероб сумочек.

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От стильных минималистичных сумок, похожих на таксу, до макси вариантов, которые можно сложить вдвое и носить под мышкой. Персональный стилист Яна Ткаченко рассказала, какие именно модели сумок на осень 2024 года будут в моде.

Большие сумки

Большая сумка Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/ Большая сумка Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/

Так, по ее словам одним из главных трендов среди сумок будет вариант больших сумок в которые уместиться весь ваш туалетный столик. Яна Ткаченко объяснила, что стильно такой вариант сумки этой осенью носить под мышкой, складывая вдвое. Она также добавила, что эта модель сумки прекрасно подойдет под стиль бохо-шик.

Сумки с украшениями

Актуальным осенью 2024 года останется тренд на украшения — шармы, брелок, цепи — все это можно спокойно вешать себе на сумку. Этот вариант позволит вам каждый раз выглядеть разнообразно.

Сумка-багет

Самый женственный тренд осени — сумка багет. По словам стилиста, эта сумка может быть вашим единственным украшением в вечернем образе или стать акцентом в повседневном минималистичном образе.

Клатч

Клатч Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/ Клатч Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/

Стильными осенью 2024 года будут и клатчи. Яна Ткаченко рекомендует обратить внимание на клатчи в форме конверта, классические модели портативного клатча — структурированные, мягкие, в стиле ретро и на цепочке. Такой вариант сумки, по словам стилистки, спокойно можно использовать, как в повседневных, так и вечерних образах.

Сумка-такса

Еще одной трендовой моделью сезона осень 2024 тонкая и длинная сумка, напоминающая таксу. Яна Ткаченко рекомендует обратить внимание на хроматы — белый, синий, черный и принты — зебра или леопард, конечно бордовый или красный. По ее словам, именно такая сумка удачно дополнит образ в стиле минимализма.

Карго сумки

Карго сумки Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/

Модными в этом сезоне будут модели сумок в стиле карго. По словам Яны Ткаченко, эстетика дикого запада и ковбоев реализована в сумках с карманами, которые этой осенью также будут актуальными.

Сумки тоут

Сумки тоут Фото: instagram.com/tkachenko_stylist/

Еще один вариант на осень — это сумки тоут. Это структурированные сумки, которые, по словам стилиста, прекрасно дополнят эстетику офис-кора, а также прекрасно встроятся в смарт-кэжуал стиль.

Напомним, ранее мы писали, какие свитера будут модными этой осенью — фото трендовых фасонов 2024-2025 года.

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