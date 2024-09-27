Слишком синий цвет и большой жакет: что не так в образе Елены Зеленской на встрече с Ее Величеством Королевой Швеции

Стилист Яна Ткаченко объяснила, почему образ Елены Зеленской затмил ее внешность.

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Елена Зеленская в четвертый день визита в США встретиться с Ее Величеством Королевой Швеции Сильвией и Ее Королевским Высочеством Принцессой Мадлен. Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке вчера, 26 сентября.

На этот раз для деловой встречи Елена Зеленская надела брючный костюм темно синего цвета, который состоял из жилетки, жакета и брюк в тон. Лацкан жакета первая леди украсила брошью KVITKA от украинского ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry, которая была создана по мотивам творчества известного украинского художника Георгия Нарбута.

Специально для Фокуса персональный стилист Яна Ткаченко рассказала, почему образ первой леди для деловой встречи в этот раз был не самым удачным.

"Не хочется критиковать Елену, но не могу этого не сделать. Опять же по вопросу цвета, если говорить о синем оттенке на Елене, то лучше выбирать менее насыщенный, более выбеленный синий, чем тот, который есть на ней. Елена пытается создать силуэт свободного кроя и я приветствую этот прием, но этот пиджак, как я вижу на фото, он великоват на ней или его просто надо посадить по фигуре," — пояснила стилист.

Однако, несмотря на неудачно подобранный цвет стилист отметила, что в образе Елены Зеленской удачно использован стильный прием сочетания брюк, жилета и жакета. Она отметила, что если бы в выборе образа был выбран более светлый оттенок, то образ Елены Зеленской был бы достаточно удачным, однако сейчас по фото можно сделать вывод, что слишком насыщенный синий оттенок перебивает внешность Елены.

"Я понимаю, что дресс-код официальных мероприятий требует и требует, но цвет на два оттенка светлее точно допустим. Потому что рядом с ней женщины в белом и сером наряде. Ситуацию могло бы исправить украшения в серебре, акцентированные, которые бы "вытягивали" этот слишком темный синий. Но не думаю, что это допустимо дресс-кодом мероприятия", — пояснила Яна Ткаченко.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Зеленская примерила особую вышиванку.

Кроме этого, Фокус писал, что стилист раскритиковала черный костюм в котором Елена Зеленская прибыла в США.