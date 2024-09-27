Занадто синій колір та великий жакет: що не так в образі Олени Зеленської на зустрічі з Її Величністю Королевою Швеції

Стилістка Яна Ткаченко пояснила, чому образ Олени Зеленської затьмарив її зовнішність.

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Олена Зеленська у четвертий день візиту в США зустрітися з Її Величністю Королевою Швеції Сільвією та Її Королівською Високістю Принцесою Мадлен. Зустріч відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку вчора, 26 вересня.

Цього разу для ділової зустрічі Олена Зеленська одягнула штанний костюм темно синього кольору, який складався з жилета, жакета та штанів в тон. Лацкан жакета перша леді прикрасила брошкою KVITKA від українського ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry, яка була створена за мотивами творчості відомого українського художника Георгія Нарбута.

Спеціально для Фокуса персональна стилістка Яна Ткаченко розповіла, чому образ першої леді для ділової зустрічі цього разу був не найвдалішим.

"Не хочеться критикувати Олену, але не можу цього не зробити. Знову ж таки щодо питання кольору, якщо говорити про синій відтінок на Олені, то краще обирати менш насичений, більш вибілений синій, ніж той, який є на ній. Олена намагається створити силует вільного крою і я вітаю цей прийом, але цей піджак, як я бачу на фото, він завеликий на неї або його просто треба посадити по фігурі," — пояснила стилістка.

Однак, попри невдало підібраний колір стилістка наголосила, що в образі Олени Зеленської вдало використаний стильний прийом поєднання штанів, жилета і жакета. Вона наголосила, що якби у виборі образу був обраний світліший відтінок, то образ Олени Зеленської був би досить вдалим, однак зараз по фото можна зробити висновок, що занадто насичений синій відтінок перебиває зовнішність Олени.

"Я розумію, що дрескод офіційних заходів потребує і вимагає, але колір на два відтінки світліший точно припустимий. Бо поруч із нею жінки в білому і сірому вбранні. Ситуацію могли б виправити прикраси в сріблі, акцентовані, які б "витягували" цей занадто темний синій. Але не думаю, що це дозволено дрескодом заходу", — пояснила Яна Ткаченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Зеленська приміряла особливу вишиванку.

Крім цього, Фокус писав, що стилістка розкритикувала чорний костюм в якому Олена Зеленська прибула в США.