Трендовые цветовые сочетания на осень-зиму: советы стилиста (фото)

Осенью всегда цветовая гамма опускает свой градус. Поэтому на улицах часто можно увидеть мрачные, темные цвета. Стилист Иванна Булкат рассказала, какие модные цветовые сочетания будут этой осенью и зимой.

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Если вы хотите современно и стильно выглядеть, важно следить не только за трендами и стилистическими приемами, но и за цветом. Актуальность цвета в мире моды — очень важна, ведь каждый год трендовые палитры меняются. Персональный стилист Иванна Булкат специально для Фокуса рассказала, о трендовых цветах и их сочетаниях на осенне-зимний период 2024-2025.

тренды Фото: коллаж Фокус

Первое место среди самых популярных цветов в этом сезоне получил бургунди, это темный и глубокий оттенок бордового. В таком цвете сейчас можно приобрести все что захочется, от колготок до пальто, так как все бренды подхватили эту бордовую волну и представили в своем ассортименте хотя бы одну вещь такого цвета. По словам стилистки, особенно бургунди подходит девушкам с яркой внешностью и темными волосами.

Тренды Фото: коллаж Фокус

На втором месте благородный коричневый. По словам Иванны Булат, этот цвет называют вторым черным, и не зря, так как он все больше и больше заполоняет стильное пространство.

"Красивее всего смотрятся свитера и брюки в коричневом цвете, а также пальто и сумки. Рекомендую добавлять такой цвет в свои гардеробы, ведь он с нами на годы", — пояснила стилист.

Фото: коллаж Фокус

Различные оттенки зеленого, как хаки или оливковый. По словам стилистки, главное условие средняя насыщенность и приглушенность такого цвета. Выбирайте в таком цвете свитера и лонгсливы.

Кроме этого, Иванна Булат рассказала о сочетании цветов на холодный осенне-зимний сезон.

1. Бургунди+серый, бургунди+черный, бургунди+коричневый, бургунди+белый(беж)

2. Коричневый+белый, коричневый+черный, коричневый+белый

3. Зеленый+коричневый, зеленый+белый, зеленый+черный, зеленый+черный.

4. Также всегда в моде монохромные луки. Это повторение одного цвета в одном образе. Важно только чтобы цвет был в одной насыщенности и близкий по оттенку.

5. А также монодробная палитра, то что всегда актуально, особенно в холодное время года. Это сочетание шести цветов, черного, серого, белого, коричневого, бежевого, бордового, синего и хаки. Такие комбинации цвета всегда выглядят дорого и статусно. Можно совместить как два из них, так и все восемь сразу.

Напомним, ранее мы писали, какие свитера будут модными этой осенью — фото трендовых фасонов 2024-2025 года.

Кроме этого, Фокус писал, о 7 трендовых сумок, которые мы будем носить этой осенью.