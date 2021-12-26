Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа (видео)

Лицо певицы выглядит гладким, без заметных несовершенств

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес перепостила в Instagram stories видео со страницы своего бренда косметики JLo Beauty, на котором предстала перед подписчиками без мейкапа. На видео Джей Ло, которая вскоре может изменить свое семейное положение, так как в июне 2021 года подтвердила воссоединение с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком, появилась в телесном шелковом кимоно.

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[ + – ] 52-летняя Дженнифер Лопес демонстрирует естественную красоту.

Певица показала фанатам, как готовит свою кожу к нанесению макияжа и дала несколько советов по уходу за собой. В частности, Дженнифер прорекламировала сыворотку своего бренда. Отметим, что на данный момент на сайте этот продукт стоит 67 долларов при условии подписки на рассылку компании, в противном случае за такую сыворотку вам придется отдать 79 долларов.

[ + – ] Прорекламированная Дженнифер Лопес сыворотка для лица.

"Какая красивая! С Рождеством!", "Невероятная" и т.д. — писали в комментариях фанаты певицы, любуясь естественной красотой Дженнифер.

Также в комментариях люди из России и Украины спрашивали о стоимости средства, рекомендованного таким образом Дженнифер Лопес. "How much? Сколько стоит?" — спрашивают подписчики страницы бренда. На что администраторы отвечали, что очень довольны тем, что их продукцией интересуются в Европе. "Продукция JLo Beauty пока не доступна за пределами США и Канады. Однако мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему", — комментировали представители бренда просьбы заинтересовавшихся косметикой людей.

Ранее Фокус сообщал, что Джей Ло продемонстрировала идеальный маникюр для нового 2022 года, символом которого является Голубой (синий, черный) Тигр.

Напомним, Дженнифер Лопес показала фанатам самый стильный пуховик сезона зима 2021-22. Знаменитость удачно соединила пуховик со спортивными брюками и белой майкой.