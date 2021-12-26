Дженніфер Лопес показала себе без макіяжу (відео)

Обличчя співачки доволі гладке та без подразнень.

52-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес перепостила в Instagram stories відео зі сторінки свого бренду доглядової косметики JLo Beauty, на якому постала перед своїми підписниками без мейкапу. На відео Джей Ло, яка незабаром може змінити свій сімейний стан, адже в червні 2021 року підтвердила возз'єднання з колишнім коханим Беном Аффлеком, з'явилася в тілесному шовковому кімоно.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

[ + – ] 52-річна Дженніфер Лопес демонструє природну красу

Вона показала фанатам, як готує свою шкіру до нанесення мейкапу та дала кілька порад щодо догляду за собою. Зокрема прорекламувала сироватку свого бренду. Зазначимо, що наразі на сайті цей продукт коштує 67 доларів за умови підписки на розсилку компанії, в іншому випадку за таку сироватку вам доведеться віддати 79 доларів.

[ + – ] Прорекламована Дженніфер Лопес сироватка для обличчя

"Яка гарна! З Різдвом!", "неймовірна" тощо — писали в коментарях фанати співачки, які були вражені природною красою Дженніфер.

Також у коментарях люди з Росії та України запитували про вартість засобів, які прорекламувала таким чином Дженніфер Лопес. "How much? Скільки коштує?" — запитують підписники сторінки бренду. На що адміністратори відповідали, що дуже задоволені тим, що їхньою продукцією цікавляться в Європі. "Продукція JLo Beauty наразі не доступна за межами США та Канади. Проте ми працюємо над тим, щоб вирішити цю проблему", — коментували представники бренду прохання людей, які зацікавилися косметикою.

Раніше Фокус повідомляв, що Джей Ло продемонструвала ідеальний манікюр для нового 2022 року, символом якого є Блакитний (синій, чорний) Тигр.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала фанатам найстильніший пуховик сезону зима 2021-22. Знаменитість вдало поєднала пуховик зі спортивними штанами та білою майкою.