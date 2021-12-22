Дженніфер Лопес показала наймодніший білий пуховик сезону

Співачка вміло поєднала пуховик зі спортивними штанами та майкою

52-річна співачка та акторка латиноамериканського походження Дженніфер Лопес продовжує щодня демонструвати останні модні тренди. Нещодавно зірка поділилася на своїй сторінці у Facebook знімками, на яких позує в розкішному білому пуховику з капюшоном.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На ній – пуховик від бренду Aritzia. Він відповідає всім останнім вимогам сезону: об'ємний, укорочений, з контрастним оздобленням – чорна блискавка та заклепки.

[ + – ] Дженніфер Лопес передала прихований привіт коханому Бену Аффлеку Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Образ співачка доповнила білими широкими спортивними штанами та такого ж кольору майкою.

У дуже схожому пуховику, тільки з чорним рядком уздовж рукавів, ще в листопаді позувала модель Жизель Олівейра, зазначивши в підписі, що це її улюблена зимова куртка.

[ + – ] Жизель Олівейра

До речі, у руках вона тримає кухоль з літерою В, тому деякі коментатори поцікавилися, чи знає Бен Аффлек, що вона починає ранок із чашки кави з його ім'ям.

[ + – ] Джей Ло до зими готова Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Дженніфер не перестає дивувати шанувальників почуттям стилю та любов'ю до дорогих речей. Наприклад, у магазини за покупками вона відправилася в светрі оверсайз з мохеру від Brunello Cucinelli коричнево-бежевого кольору із сріблястими паєтками вартістю приблизно $3400. Образ вона доповнила рваними світло-блакитними джинсами та білими кросівками.

Раніше знаменитість була помічена на шопінгу в розкішному сірому пальті оверсайз, під яке теж вибрала джинси та вкорочений светр із високим коміром.

Джей Ло не менш уважно стежить і за тенденціями в манікюрі. Наприклад, вона показала альтернативу "тигровому" манікюру для зустрічі Нового року.

Нагадаємо, які пуховики будуть дуже модними найближчим часом, а які вже перейшли до категорії антитрендів, і їм не місце у шафі.