Модні тренди зими 2021/22. Джей Ло показала, як поєднувати пальто оверсайз та широкі джинси

Джей Ло не вперше помічена у любові до пальт оверсайз класичних відтінків. Вона вміло поєднує їх із джинсами різних фасонів.

52-річна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес навіть для походу по магазинах одягається так, щоб ні на крок не відступити від останніх модних трендів. І навіть попри те, що в Беверлі-Хіллз зараз тепло і сонячно, знаменитість обрала образ, який цілком застосовний і для суворішої зими, пише Daily Mail.

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Так, Джей Ло помітили на Родео-Драйв, куди вона приїхала разом з дочкою Еммою, щоб подивитися на новинки в магазинах Louis Vuitton і Tom Ford і підібрати подарунки до прийдешнього Різдва.

Лопес одягла синьо-зеленю укорочену водолазку, що відкриває її прес, широкі джинси, білі кросівки, а зверху накинула пальто оверсайз сірого кольору. На плечі в неї висіла сумочка Dior. Образ завершувало зібране в недбалий пучок волосся та сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Дженніфер Лопес з дочкою Еммою Фото: Dailymail.co.uk

Емма була в сірому пуловері, вільних джинсах та кедах.

І мати, і дочка ховали обличчя під масками, дотримуючись карантинних обмежень.

Зазначимо, що співачка любить пальта оверсайз, оскільки раніше вже з'являлася у схожому під час прогулянки та шопінгу з Беном Аффлеком. До нього вона теж підібрала джинси, тільки не широкі, а розкльошені.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Емма та її брат Макс – діти Дженніфер від шлюбу з музикантом Марком Ентоні. Уперше знаменитості зустрілися в 1998 році, а у 2004 році одружилися. Через чотири роки в пари народилися близнюки. У 2014-му Лопес та Ентоні розлучилися, залишившись у добрих стосунках заради дітей. Наразі Дженніфер зустрічається з оскароносним актором Беном Аффлеком, з яким розлучилася у 2004-му напередодні весілля. Наразі пара налаштована не повторити минулих помилок.

Нагадаємо, Джей Ло з'явилася на сцені у вбранні від українського дизайнера, а також показала наймоднішу шубу сезону.