Дженніфер Лопес у шубі "тедді" показала ідеальний образ для осені

Штучна шуба — тренд сезону осінь 2021

Дженніфер Лопес, яка до недавнього часу вважала за краще натуральне хутро, піддалася сучасним віянням і стала з'являтися на публіці в затишній шубці зі штучного хутра. Це не тільки тренд сезону, але ще і дуже теплий та зручний предмет одягу. Про це пише Just Jared.

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Дженніфер Лопес тільки нещодавно виступила на концерті Global Citizen у Центральному парку, з'явилася з Беном Аффлеком на Манхеттені і продемонструвала, що вміє носити не тільки елегантні дизайнерські наряди, але і цілком демократичні бренди.

[ + – ] Дженніфер Лопес на концерті Global Citizen Фото: Getty Images

Тому можна підглянути в зірки, як краще утеплятися цієї осені. Тим більше, що екошуби Teddy Bear, названі так на честь культових плюшевих ведмедиків, або просто шуби "тедді", не виходять з моди з 2017 року, коли світовими брендами був узятий курс на екологічність.

Під час прогулянки по Нью-Йорку на Джей Ло була шуба Coach, пара чорних легінсів і великі сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Дженніфер Лопес у Нью-Йорку Фото: Backgrid

Образ вона доповнила класичними черевиками Timberland, створеними у співпраці з Jimmy Choo.

[ + – ] Дженніфер Лопес у Нью-Йорку Фото: Backgrid

Нагадаємо, у 2019 році, коли Дженніфер Лопес відвідала прем'єру фільму "Стриптизерки", на неї накинулися захисники тварин. Вони тримали плакати з написами "перестань носити натуральне хутро, Джей Ло!" і кричали їй услід, що вона ненавидить тварин.

А люксова група Kering, що володіє брендами Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci, Balenciaga і Alexander McQueen, заявила, що більше не створюватиме речі з натурального хутра.