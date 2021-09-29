Дженнифер Лопес в шубе "тедди" показала идеальный образ для осени

Искусственная шуба – тренд сезона осень 2021

Дженнифер Лопес, которая до недавнего времени предпочитала натуральный мех, поддалась современным веяниям и стала появляться на публике в уютной шубке из искусственного меха. Это не только тренд сезона, но и еще и очень теплый и удобный предмет одежды. Об этом пишет Just Jared.

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Дженнифер Лопес только недавно выступила на концерте Global Citizen в Центральном парке, появилась с Беном Аффлеком на Манхэттене и продемонстрировала, что умеет носить не только элегантные дизайнерские наряды, но и вполне демократичные бренды.

[ + – ] Дженнифер Лопес на концерте Global Citizen Фото: Getty Images

Так что можно подсмотреть у звезды, как лучше утепляться этой осенью. Тем более, что эко-шубы Teddy Bear, названные так в честь культовых плюшевых мишек, или просто шубы "тедди", не выходят из моды с 2017 года, когда мировыми брендами был взят курс на экологичность.

Во время прогулки по Нью-Йорку на Джей Ло была шуба Coach, пара черных леггинсов и большие солнцезащитные очки.

[ + – ] Дженнифер Лопес в Нью-Йорке Фото: Backgrid

Образ она дополнила классическими ботинками Timberland, созданными в сотрудничестве с Jimmy Choo.

[ + – ] Дженнифер Лопес в Нью-Йорке Фото: Backgrid

Напомним, в 2019 году, когда Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма "Стриптизерши", на нее накинулись защитники животных. Они держали плакаты с надписями "перестань носить натуральный мех, Джей Ло!" и кричали ей вслед, что она ненавидит животных.

А люксовая группа Kering, владеющая брендами Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci, Balenciaga и Alexander McQueen, заявила, что больше не будет создавать вещи из натурального меха.