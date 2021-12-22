Дженнифер Лопес продемонстрировала самый актуальный белый пуховик сезона

Певица умело сочетала пуховик со спортивными штанами и майкой.

52-летняя певица и актриса латиноамериканского происхождения Дженнифер Лопес продолжает каждый день демонстрировать последние модные тренды. Совсем недавно звезда поделилась на своей странице в Facebook снимками, на которых позирует в роскошном белоснежном пуховике с капюшоном.

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На ней – пуховик от бренда Aritzia. Он соответствует всем последним требованиям сезона: объемный, укороченный, с контрастной отделкой – черная молния и заклепки.

[ + – ] Дженнифер Лопес передала скрытый привет возлюбленному Бену Аффлеку Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Образ певица дополнила белыми широкими спортивными штанами и такого же цвета майкой.

В очень похожем пуховике, только с черной строчкой вдоль рукавов еще в ноябре позировала модель Жизель Оливейро, отметив в подписи, что это – ее любимая зимняя куртка.

[ + – ] Жизель Оливейра

Кстати, в руках она держит кружку с буквой В, поэтому некоторые комментаторы поинтересовались, знает ли Бен Аффлек, что она начинает утро с чашки кофе с его именем.

[ + – ] Джей Ло к зиме готова Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Дженнифер не перестает удивлять поклонников чувством стиля и любовью к дорогим вещам. Например, в магазины за покупками она отправилась в свитере оверсайз из мохера от Brunello Cucinelli коричнево-бежевого цвета с серебристыми пайетками стоимостью приблизительно $3400. Образ она дополнила рваными светло-голубыми джинсами и белыми кроссовками.

Ранее знаменитость была замечена на шопинге в роскошном сером пальто оверсайз, под которое тоже выбрала джинсы и укороченный свитер с высоким воротником.

Джей Ло не менее пристально следит и за тенденциями в маникюре. Например, она показала альтернативу "тигровому" маникюру для встречи Нового года.

Напомним, какие пуховики будут очень модными в ближайшее время, а какие уже перешли в категорию антитрендов, и им не место в шкафу.