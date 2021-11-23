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Немодные пуховики осени и зимы 2021-22. Главные антитренды верхней одежды сезона

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Фото: Getty Images | Актриса Шейлин Вудли в уже немодном пуховике-платье

Универсальная верхняя одежда склонна выходить из моды, как и другие предметы гардероба. А перед началом зимы следует решить, от какой единицы одежды стоит избавиться

Стилисты и дизайнеры следят за модными тенденциями весьма пристально, и сейчас, когда до начала зимы остались считанные дни, стоит прислушаться к их мнению и попрощаться с категорически не актуальными пуховиками. Или, если слишком жалко выбрасывать, отложить их поглубже в шкаф, ведь мода, как известно, циклична, и вполне возможно, что немодные в сезоне 2021/2022 единицы одежды, будут снова актуальны через пару лет. Об этом пишет Vogue.

Стразы и другой эффектный декор на пуховиках

Одно время пуховики щедро украшали заклепками, блестящими пуговицами и даже стразами. Но осенью и зимой 2021-22 это категорически немодно.

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Пуховики с декором уже немодны
Фото: Asos

Тренды наступившего сезона диктуют нам, что пуховик должен быть силуэтным, теплым и точно без лишнего декора. По крайней мере, на единице одежды ничего не должно сверкать и искриться.

Меховая оторочка как антитренд

Присутствие меха на капюшоне было обосновано, когда пуховики отшивались только для исследователей и полярников, во времена, когда они еще не стали частью повседневного гардероба зимней одежды городского жителя.

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Пуховик с мехом - не в трендах этого сезона
Фото: Asos

Но с той поры мода изменилась, стала более экологичной. Теперь мех, тем более натуральный, на пуховиках не приветствуется. Кроме того, чаще всего он выглядит не слишком опрятно, да и в принципе, в городских условиях ничем не обоснован.

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Пуховик с мехом - не в трендах этого сезона
Фото: Asos

Если вам хочется пуховик из более деликатной ткани, чем водонепроницаемая "плащовка", стилисты рекомендуют обратить внимание на вельветовые пуховики, или куртки из эко-кожи.

Приталенные антитренд пуховики

Еще несколько лет назад дизайнеры создавали пуховики похожие на вечерние платья. И некоторые звезды даже надевали их на красные дорожки, оставив за кадром свои впечатления от этого опыта.

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Пуховик-платье - оригинально, но нет
Фото: Asos

После того яркого модного эпизода в мире фешен, дизайн пуховиков стал повторять легендарный нью-лук Диора, диктуя моду на расклешенные книзу пуховые пальто, которые следовало носить под пояс. Теперь стилисты рекомендуют избегать этого силуэта пуховиков, как максимально непрактичных.

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Пуховики образца 2016 года - не в тренде
Фото: Asos

Он слишком обязывал свою обладательницу к продумыванию образа и вынуждал подбирать гардероб под одну единицу верхней одежды. Ведь подобные модели не слишком хорошо смотрелись с джинсами и кроссовками.

Если вам, все же, захочется использовать пояс для создания приталенного силуэта, – лучше выбрать пуховик прямого покроя, имитирующий обычное пальто, или тренч, а не платье. Также, вышли из моды пуховики с поясом-резинкой.

Немодные облегающие пуховики

Пуховики изначально предполагали, что под них можно будет надеть теплый свитер, или худи. Но еще в прошлом году модницы выбирали настолько тесные куртки, что под них можно было надеть разве что тонкую футболку.

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Сразу несколько антитрендов в одной модели: пояс-резинка, мех и слишком облегающий фасон
Фото: Asos

Подобные пуховики даже выглядели "холодными", но тренды нынешнего сезона призывают больше не мучиться, а вернуться к испытанному временем фасону – объемной и уютной куртке, которая позволяет выбирать, чем дополнить образ – свитером крупной вязки, или тонким джемпером. Если все же хочется примерить менее массивный пуховик, то стилисты рекомендуют обратить внимание на стеганые куртки – они выглядят более элегантно.

Напомним, ранее Фокус писал о пяти самых модных моделях пуховиков, которые стоит купить уже сейчас, чтобы быть самым стильным этой зимой. А также рассказывал, как выбрать самый теплый и уютный пуховик, чтобы он радовал весь сезон.