Тренды осени и зимы 2021. Как выбрать качественный пуховик на сезон

Перед покупкой пуховик нужно обязательно померять, пощупать и внимательно осмотреть

Покупка зимней одежды – всегда серьезное мероприятие. Ведь это летом можно менять наряды хоть каждый день, а зимняя одежда обычно подбирается с расчетом на то, что будет служить не один сезон, спасать от холода и выглядеть хорошо даже после метели и снегопада.

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Пуховик – в трендах сезона 2021 года, и из моды не выйдет никогда. Тем более, что сейчас дизайнера отказались от гиперболизированных фасонов, когда пуховик больше напоминал огромное одеяло с поясом и вернулись к более практичными моделям.

Фокус собрал несколько правил, которыми стоит руководствоваться, чтобы подобрать самый лучший пуховик на зиму. Ведь, хоть в последнее время погода уже не такая снежная, как когда-то, но без этой верхней одежды никак не обойтись.

Длина и наполнитель

[ + – ] Идеальная длина пуховика - до середины бедра Фото: Getty Images

Для начала стоит определиться с длиной пуховика: короткий лучше выбрать тем, кто чаще передвигается на машине, ведь в нем удобней сидеть за рулем. Длинный, кто больше проводит времени на улице, или в общественном транспорте – он более практичен. Идеальным считается пуховик до середины бедра – в нем достаточно тепло и он не сковывает движения.

На сегодняшний день пуховиком называют любую утепленную куртку характерного "пухового" вида, напоминающую теплое одеяло. Но сейчас в качестве наполнителя используются не только пух и перо, которые и дали название куртке, но и другие наполнители.

Виды наполнителей:

хлопковые волокна (вата);

синтетические (холлофайбер, синтепон, синтепух, полиэстер, тинсулейт);

шерсть;

натуральный птичий пух.

Многие модницы отдают предпочтение курткам с натуральным наполнителем: пухом и пером. Они легкие и теплые. На этикетке обозначается словом down и feather. Самое лучшее соотношение 80% пуха и 20% пера, или же 70% и 30% пера.

Бывает трех видов: утиный, лебединый, гагачий. Последний – самый дорогой. Термозащитность материала объясняется просто – все пушинки имеют сложное строение и задерживают тепло. Стоит учитывать, что натуральные наполнители могут электризоваться и у вас может быть на них аллергия.

Важный показатель – плотность наполнителя, или Fill Power, которая указывается на бирке. Качественным считается пуховик с индексом 550. Чем выше это число, тем лучше. Но если на бирке заветных цифр не найти, то нужно просто сжать участок пуховика: качественный наполнитель быстро примет прежнюю форму.

Интересно, но если использование пуха и пера кажется недостаточно экологичным, то можно поискать куртку с наполнителем из переработанного материала: пух из старых подушек, одеял и спальников стерилизуют, обрабатывают горячим паром и наполняют им куртки.

Самым новым и теплым искусственным наполнителем является тинсулейт – он легкий, тонкий и отлично сохраняет тепло.

Синтепоновый наполнитель попадается чаще всего, но изделия с таким наполнителем, как правило, недолговечны, он служит не более двух лет, а потом приходит в негодность.

Материал для верха и простежка

[ + – ] Пуховик может быть с натуральным наполнителем, или же с искусственным Фото: dezeen.com

Ткань, которой покрыт пуховик должна быть гладкой, прочной, ветро- и водозащитной. И тут выбор велик: это может быть и нейлон, и специально обработанный хлопок и новые разработки вроде мембранных тканей с микропорами.

Есть даже пуховики из натуральной, или эко-кожи. У них есть свои плюсы: не промокают, отлично защищают от ветра, но такой пуховик "не дышит", в нем может стать слишком жарко, а расстегнув его, вы рискуете простудиться.

И стоит обратить внимание на простежку пуховика. Большие секции выглядят забавно и стильно, но наполнитель может неравномерно их заполнять и могут образоваться "холодные зоны". Частая простежка, также весьма любимая дизайнерами, которые создают таким образом узоры и форму пуховика, также не слишком хорошо хранит тепло. Так что для сильных морозов такой пуховик не подойдет.

Фурнитура и швы

[ + – ] Крепкие ровные швы - важная деталь в пуховике Фото: Getty Images

Первое, что стоит проверить, при выборе пуховика, не вылазит ли где-то пух и перья. Если это происходит, то швы некачественные и покупать такую куртку не стоит, кому понравиться "линять" в разгар зимы?

Внутренняя подкладка должна быть прострочена, швы должны быть крепкими и ровными, без торчащих ниток.

С фурнитурой все стандартно: стоит проверить все молнии и кнопки. Если они заедают, или не работают – то тенденция нехорошая и такой пуховик лучше отложить, чтоб не оказаться в снегопад с заевшей молнией.

Посадка и примерка

[ + – ] Пуховик не должен быть слишком свободным, иначе в нем будет холодно Фото: WWD

Сейчас в трендах сезона пуховики фасона оверсайз. Но увлекаться им слишком не стоит. Слишком свободный пуховик не будет сохранять тепло. Но воздушная прослойка между курткой и телом обязательна, — об этом стоит помнить. Также надо учитывать, что даже теплая зима может смениться морозами и тогда под пуховик придется надеть свитер.

В пуховике нужно походить, поднять в нем руки, даже присесть – важно учитывать, чтобы он не сковывал движения. А рукава не были слишком длинными, или короткими. Хорошо, когда на них есть манжеты, это помогает сохранить тепло. Идеальный пуховик можно описать словами "сидит чуть свободно".

Последние штрихи перед покупкой

Если выбрали модель с капюшоном, то важно проверить, чтоб он не сползал на глаза. Пренебрегать меховой оторочкой на капюшоне не стоит – она не только украшает пуховик, но еще и защищает от ветра и снега. И искусственный мех с этим справляется также хорошо, как и натуральный. И лучше, если она отстегивается, это облегчит стирку и химчистку.

Важная деталь: карманы лучше выбирать без молнии – она в мороз может поранить кожу замерзших рук. Но с клапаном – он защитит карман от снега. И лучше выбирать пуховик лаконичного дизайна – без лишних деталей и обилия карманов. Ведь, все же главная его функция – сохранять обладателя в тепле.